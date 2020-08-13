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13.08.2020 - 20:55 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Kuruluş Yıl Dönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında yaptığı konuşmada, AK Parti’ye özel yazılan bir şiiri okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu.

Erdoğan törende, 'Genç bir şairimiz, partimizin bu kuruluş yıl dönümünü ne güzel anlatmış.' diyerek şu dizelere yer verdi:

Ay yıldız zirvede, destan kopuzda. Türkiye aşkıyla güne biiznillah. AK Parti bir civan 19'unda. Yarına bismillah düne maşallah. Tek vücut el ele, gönül gönüle. Birliğe yürüdü mukaddes çile. Gıpta etti sevdamız bülbüle, güle. Yürünen mübarek ize maşallah. İnançtan çınarın kavi dalları. Şahlanan küheylan Gençlik Kolları. Ey kutlu davanın AK kadınları, Nene Hatunları size maşallah.

Sahada çalışan her AK nefere, birlikte yazılan nice zafere. Sancağı taşıyan cengaver ere. Ulubatlı Hasan misali maşallah. Davayı kuşanan hilal hatlara. Sevdayı taşıyan şimşek atlara. Merkezde, taşrada teşkilatlara. Yokuşa maşallah, düze maşallah. Neler yaptık neler sığmıyor söze. Eserle kavuştu gece gündüze. Yükselen Türkiye'm gelmesin göze. Lisana maşallah, söze maşallah. Nidamız Akif'in 'korkma' sesidir. Millet gönlümüzün efendisidir. AK Parti milletin ta kendisidir. Tek millet, tek bayrak bize maşallah. Tek vatan, tek devlet bize maşallah."

Nice yıl dönümlerinde buluşmayı dileyen Erdoğan, konuşmasını bir şairin, "Şu göğüs kafesimi genişleten umudum var oldukça, güzel günlere olan inancım hiç bitmeyecek." dizeleriyle tamamladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Kuruluş Yıl Dönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu

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