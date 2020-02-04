MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
ABONE OL
04.02.2020 - 01:00 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 00.20'de Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı!

Son dakika! İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı!

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Bakan'dan EYT açıklaması

Bakan'dan EYT açıklaması

Sıradaki Haber