04.02.2020 - 01:00 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 00.20'de Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.