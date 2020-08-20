Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sektörün öncüsü olacak bir projeyi daha ülkemize kazandırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

Dün her açıdan çevreci, modern, sektörün öncüsü olacak bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşadık.

Türkiye’nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.