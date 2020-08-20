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20.08.2020 - 12:22 | | milliyet.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sektörün öncüsü olacak bir projeyi daha ülkemize kazandırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün hizmete açtığı Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sektörün öncüsü olacak bir projeyi daha ülkemize kazandırdık
Milli enerjide büyük adım! Türkiye'nin yerli güneş paneli fabrikası açıldı
Milli enerjide büyük adım! Türkiye'nin yerli güneş paneli fabrikası açıldı
Milli enerjide büyük adım! Türkiye'nin yerli güneş paneli fabrikası açıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

Dün her açıdan çevreci, modern, sektörün öncüsü olacak bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşadık.

Türkiye’nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sektörün öncüsü olacak bir projeyi daha ülkemize kazandırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sektörün öncüsü olacak bir projeyi daha ülkemize kazandırdık

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