20.08.2020 - 12:22 | | milliyet.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sektörün öncüsü olacak bir projeyi daha ülkemize kazandırdık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün hizmete açtığı Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;
Dün her açıdan çevreci, modern, sektörün öncüsü olacak bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşadık.
Türkiye’nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.
Otomobile çarpmamak için karşı şeride uçtu, karşı yönden gelen araca çarptıÜmraniye’de trafikte seyir halindeyken önündeki aracın yavaşlaması sonucu çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü, karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen başka bir hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.