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26.03.2020 - 13:47 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılacak 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle corona virüse ilişkin yapılacak 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne Huber Köşkü'nden katılacak.

KÜRESEL CORONA VİRÜS MÜCADELESİ

Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, corona virüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüşecek. Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden temsilciler de katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek. G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

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