Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tersane sahiplerine çağrı: Uçak gemisi için adım atmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir” dedi.

Tuzla’daki Desan Tersanesi’nde Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu katıldı. Törenin ardından Desan Tersanesi’nde üretilen 2 adet Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu ve 8 adet süratli devriye botu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Yüzde 71’lik yerlilik oranı ile kendi alanında bir ilk olan projenin tüm yazılım ve programları tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildi.

Erdoğan’ın bot komutanlarına Hizmete Giriş Belgeleri’ni vermesinin ardından milli botlar katılımcılara gösterildi.

Savunmanın rolü

Erdoğan şu mesajları verdi: “Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Savunma sanayiinde elde ettiğimiz her başarıyı bir sonraki adımın öncüsü olarak görüyoruz. Türkiye, dünyadaki çatışmaların, siyasi krizlerin, çekişmeleri ve gerilimlerin en yoğun yaşandığı coğrafyanın tam da merkezinde yer alıyor. Böylesine kritik bir jeopolitikte ancak her alanda güçlü olabilirsek ayakta kalırız. Bugün Doğu Akdeniz’den Ege’ye, Karadeniz’den Balkanlar, Kafkaslar ve Afrika’ya geniş bir coğrafyada kendi politikalarımızı hayata geçirebiliyorsak sebebi siyasi, ekonomik ve teknolojik alanda geldiğimiz seviyedir.”

‘Herhalde yaparız’

Türkiye’nin kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, donanmanın hizmetine giren botların da gerek tasarım gerek kabiliyetleriyle iftihar vesilesi olacağını ve bunlara yurt dışından da ciddi talep geleceğini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: “Şimdi çok daha büyük projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Donanmamıza ilk defa katılacak 5 büyük projeyi 5 yıl içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl sonunda test ve eğitim gemimiz Ufuk’u hizmete alacağız. Önümüzdeki yıl çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu denizlerimizde göreve çıkacak. Gemi inşaat sektörü burada. Buradan sesleniyorum, diyorum ki, Anadolu’yu inşa ettik, gelin bir de artık şöyle bir, iki veya daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Herhalde yaparız değil mi? Çünkü denizlerde bu caydırıcılığa ihtiyacımız var. Sadece Anadolu yetmez, bu adımı da atmamız lazım. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz atılımlar sayesinde bölgesinde oyun kuran, oyun bozan, gelişmeleri yönlendiren bir ülke haline ulaşmamız henüz bir başlangıçtır.”

‘Birlikte aşarız’

Erdoğan, Giresun’da yaşanan sel felaketi ile ilgili olarak, “İlk aldığımız haberlerde 5 ölümüz var. Yaralılarımızın sayısı 12 civarında. Kurtarılanlar 150’ye yakın. Aynı zamanda Rize’de de sel felaketi var, benim ilçem de dahil. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin. Devlet olarak tahribatı hep birlikte aşarız... Bir taraftan yıkılan köprüler var, bir taraftan yıkılması gereken köprüler var. Bir an önce bunları aşalım. Bakanlarımızın bana söylediği; ‘Biz bunu hiç yaşamadık, o kadar ağır bir felaket” diye konuştu.