Dayanışmayı perçinleyen zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi toplantısında “Koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız” dedi. Erdoğan, olağanüstü zirvenin Türk dünyasının dayanışmasını perçinleyeceğini vurguladı.

Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) devlet başkanlarıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimiyle video konferans yöntemiyle gerçekleşen zirveye Erdoğan’ın yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı. Konferansta Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de yer aldı. Erdoğan, zirvede şu mesajları verdi:

GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ: Tüm insanlık olarak şu an görünmez bir düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi’nin bu olağanüstü zirvesi mücadelemizde aramızda dayanışmayı perçinleyecektir. Türk dünyası olarak bu sıkıntılı süreçten de güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum.

HAZIRLIKLI YAKALANDIK: Sağlık alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde hamdolsun salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık. Aynı şekilde sağlık malzemelerinin üretimi ve tedariki konusunda şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra tüm imkanlarımızı zorlayarak kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepleri öncelikli olarak değerlendiriyoruz.

SOSYOEKONOMİK KRİZ: Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyoekonomik krizle de karşı karşıyız. Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Ulaştırma, gümrük, sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle, olabilecek en pratik çözümleri, en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi, tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir.

ÜCRETLER KALDIRILSIN: Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında kullanılan demiryolu taşımacılığını Orta Asya’ya uzatabiliriz. Bu bağlamda, Konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularında kolaylık sağlamalarını bekliyorum.

Kriz merkezleri iş birliği yapacak

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride Türk Konseyi Devlet Başkanlarının, pandemiye karşı mücadelede ayrım gözetmeksizin ikili ve çok taraflı işbirliğinin gerekliliğini vurgulandı. Bildiride ulusal kriz merkezleri arasında işbirliği ve eşgüdüm mekanizmasının tesisi için mutabık kalındığı; tecrübe, epidemiyolojik ve klinik verileri paylaşmanın ve tedavi yöntemleri ile aşı geliştirme alanında çabaları birleştirmenin önemine dikkat çekildi.

‘Salgın sonrasına hazırlık yapalım’

Koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız... Sağlık alanındaki iş birliğinden ticarete, ekonomiden toplumsal psikolojiye, gelişmelere bütüncül şekilde yaklaşmalı, iş birliği alanlarını tespit ederek gerekli adımları süratle atmalıyız. Ayrıca salgın sonrası döneme dair stratejiler üretmek amacıyla ulusal kriz merkezlerimiz arasında bir eş güdüm iş birliği mekanizmasının ihdasını öneriyorum. Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü pekiştirecek, bölgesel ve hatta küresel çapta ağırlığını artıracaktır.

Radev ve Vucic ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Vucic’e oğlunun Kovid-19’a yakalanması nedeniyle şifa dileklerini iletti.