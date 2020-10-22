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22.10.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

Disiplin kararını Akşener verecek

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Özdağ milletvekili olduğu için disipline sevk etme kararını Genel Başkan Meral Akşener’in vereceğini belirterek, “Eylemine tüzüğümüze göre hangi yaptırım uygulanması gerekiyorsa Merkez Disiplin Kurulu karar verir” dedi.

Disiplin kararını Akşener verecek
BAHAR ATAKAN Ankara

Poyraz, Milliyet’e, “olası bir disiplin sürecini” şöyle anlattı:

“İlçe başkanları sosyal medyadan dilekçelerini yayımladılar ama Genel Merkez’e gelmedi. Gelmediği için sevk edebilmem mümkün değil. Söz konusu talep parti üyeleri, ilçe başkanları, üst kurul delegeleri tarafından yapılan talepler olduğu için ve hakkında talepte bulunulan kişi de Sayın Özdağ, milletvekili olduğu için, bu konuda disipline sevk edilme kararı Genel Başkanımıza ait. Genel Başkan, konuyu savunmalar için disipline sevk eder. Disiplin kurulu, eylemine tüzüğümüze göre hangi yaptırım uygulanması gerekiyorsa Merkez Disiplin Kurulu karar verir.”

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