02.10.2020 - 18:41 | | AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz."
📌 Azerbaycan’la bir milletiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 2, 2020
📌 İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız.
📌 Dolayısıyla Azerbaycan’a olan desteğimizi kimse yadırgamasın.
📌Bundan daha doğal ve meşru birşey olamaz. 🇹🇷 🇦🇿@bayramov_jeyhun pic.twitter.com/Y9Y18EHGMd