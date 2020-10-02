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02.10.2020 - 18:41 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz."

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