‘Dokunma’ kararı Genel Kurul’a kaldı

Karma Komisyon dün Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Toplantıda üyelere, hazırlık komisyonunun raporunun yanı sıra, Çelik’in 17 sayfalık yazılı savunması ve 79 sayfalık yeni ek belgeler dağıtıldı. Daha sonra toplantıya katılan Tuma Çelik iddiaları reddetti, olaya ilişkin yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıktığını savundu. Çelik, şikayetçi D.K.’nin kuzeni ve başka kişilerle sosyal medya yazışmaları bulunduğunu, kendisine yönelik intikam almak için böyle bir iftirayı atacağına ilişkin üç ayrı kişiyle sosyal medya yazışma belgelerini sundu. Ardından yapılan oylamada Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması oy birliğiyle kabul edildi. Bozdağ, “Bundan sonra takdir Genel Kurul’undur” dedi. Dokunulmazlığın kaldırılması halinde Çelik ile ilgili nihai kararı yargı verecek.