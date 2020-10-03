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03.10.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

‘Dokunma’ kararı Genel Kurul’a kaldı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “tehdit” suçlamasıyla fezleke düzenlenen HDP’den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

‘Dokunma’ kararı Genel Kurul’a kaldı
ÖNDER YILMAZ Ankara

Karma Komisyon dün Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Toplantıda üyelere, hazırlık komisyonunun raporunun yanı sıra, Çelik’in 17 sayfalık yazılı savunması ve 79 sayfalık yeni ek belgeler dağıtıldı. Daha sonra toplantıya katılan Tuma Çelik iddiaları reddetti, olaya ilişkin yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıktığını savundu. Çelik, şikayetçi D.K.’nin kuzeni ve başka kişilerle sosyal medya yazışmaları bulunduğunu, kendisine yönelik intikam almak için böyle bir iftirayı atacağına ilişkin üç ayrı kişiyle sosyal medya yazışma belgelerini sundu. Ardından yapılan oylamada Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması oy birliğiyle kabul edildi. Bozdağ, “Bundan sonra takdir Genel Kurul’undur” dedi. Dokunulmazlığın kaldırılması halinde Çelik ile ilgili nihai kararı yargı verecek.

 

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