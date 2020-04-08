Ekonomik ve Sosyal Konsey mevzuat bitince toplanacak

Oktay, daha önce Kalkınma Bakanlığı’nca yürütülen Konsey’e ilişkin sorumlulukların Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı’na devredildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı’nca ikincil mevzuat çalışmaları devam etmekte olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanmasından sonra konseyin toplanması mümkündür” dedi.

Kılıçdaroğlu, salgınla mücadelede alınması gereken önlemlere ilişkin 13 maddelik öneri paketinde, “Şubat 2009 tarihinden bu yana toplanmayan ve bir Anayasal kurum olan ‘Ekonomik ve Sosyal Konsey’ ivedilikle toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli” ifadelerini kullanmıştı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin bir soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.