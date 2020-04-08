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08.04.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

Ekonomik ve Sosyal Konsey mevzuat bitince toplanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, koronavirüs salgını üzerine daha fazla gündeme getirdiği, “Ekonomik ve Sosyal Konsey toplansın” önerisine ilk yanıt Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi.

Ekonomik ve Sosyal Konsey mevzuat bitince toplanacak

Oktay, daha önce Kalkınma Bakanlığı’nca yürütülen Konsey’e ilişkin sorumlulukların Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı’na devredildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı’nca ikincil mevzuat çalışmaları devam etmekte olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanmasından sonra konseyin toplanması mümkündür” dedi.

Kılıçdaroğlu, salgınla mücadelede alınması gereken önlemlere ilişkin 13 maddelik öneri paketinde, “Şubat 2009 tarihinden bu yana toplanmayan ve bir Anayasal kurum olan ‘Ekonomik ve Sosyal Konsey’ ivedilikle toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli” ifadelerini kullanmıştı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin bir soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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