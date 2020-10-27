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27.10.2020 - 13:38 | | AA

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'nde konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, maskelerin virüse karşı en etkili ve tek silah olduğunu vurgulayarak, "Hem kendimizi hem de karşımızdakileri korumak için mutlaka maske takmalıyız" dedi.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'nde konuştu

Emine Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Sıfır Atık ve Belediyeler  Kongre ve Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, sıfır atık farkındalığını artıracak  ödül töreni vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği başta  olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere şükranlarını ileten Emine Erdoğan,  "Bildiğiniz gibi, yola çıkarken 2023'te tüm Türkiye'de sıfır atık projesini  hayata geçirmeyi hedeflemiştik. 2017'den bu güne, kısa sürede epey yol aldık.  Sıfır Atık Projesi birçok çevreden büyük ilgi gördü ve uygulanmaya başlandı."  ifadelerini kullandı.

Belediyeler Birliğinin düzenlediği yarışmaya 231 geçerli proje  başvurusu olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Emine Erdoğan, sıfır atık  için fikir üretmiş tüm katılımcıları tebrik etti.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreninde konuştu

Yerel yönetimlerin, sıfır atık konusunu sahiplenmiş olmasını önemli  bulduğunu belirten Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki ödül alsın almasın, geri kalan  tüm projeler de hayata geçecektir." dedi.

Emine Erdoğan, salgının birçok mücadele alanı açtığına işaret ederek,  şöyle konuştu:

"Bir yandan sağlığımızı bu büyük tehditten korumaya çalışıyoruz. Bir  yandan da hayatlarımızın normal düzenine geri dönmesi için mücadele veriyoruz.   Bununla beraber bir de pandeminin getirdiği yepyeni sorunlarla karşı karşıyayız.  Dikkatlerinizi, bu sorunlardan biri olan maske atıklarına çekmek istiyorum.  Maskeler virüse karşı en etkili ve hatta tek silahımız. Hem kendimizi hem de  karşımızdakileri korumak için mutlaka maske takmalıyız."

"HİJYEN MALZEMELERİ DİĞER ATIKLARDAN FARKLI ÇÖP KUTULARINA ATILMALI"

Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, maske, eldiven ve  diğer kişisel hijyen atıklarıyla ilgili bir genelgeyi Kovid-19'un ilk günlerinde  yayınladığını hatırlatarak, "Hepimiz bu hijyen malzemelerini diğer tüm atıklardan  ayrı çöp kutularına atmamız gerektiğini biliyoruz. Ama gelin görün ki kaldırım  köşelerinde, ağaç diplerinde, hatta denizlerde atık maskeleri görmek, artık  sıradan bir görüntü oldu. 'Pandemiyle mücadele edeceğiz' derken bu ürünlerin  bilinçsiz kullanımı çevreye büyük zarar vermekte. Bu davranış, bugüne kadar  yapılan güzel işleri de açıkçası ziyan ediyor. Temizlik hizmetinde çalışan personel başta olmak üzere, herkes için biyolojik tehlike oluşturuyor." diye  konuştu.

Emine Erdoğan, koronavirüs ile kirlilik sorununun iyice artığına ve  tüm dünyanın bu sınavda sınıfta kaldığına dikkati çekerek, "Halihazırda, yeryüzü  sularındaki kirliliğinin yüzde 80'e yakınını zaten plastikler oluşturuyordu. Bu  kirliliğe şimdi maskeler ve plastik eldivenler gibi tek kullanımlık hijyen  ürünleri de eklenmiş oldu. Oysa bundan 7-8 ay öncesine kadar, bilim insanlarının  2050'de okyanuslarda balıktan çok plastik şişe yüzeceği uyarısını konuşuyorduk.  Şimdiyse tedbirler alınmazsa kullanılan maskelerin yüzde 75'inin çöp sahalarına  ve yeryüzü sularına karışacağı noktasında önemli uyarılar var." ifadelerini  kullandı.

Sıfır atığın bir "yaşam felsefesi ve davranış biçimi" olduğunun altını  çizen Emine Erdoğan, sıfır atığın en az çöp üretilecek ve çöplerin kaynağında  ayrıştırılacağı bir yaşam tarzını inşa etmek olduğunu söyledi.

"YEDİDEN YETMİŞE BU İSTEĞİ AŞILAMAMIZ LAZIM"

Kovid-19'un, sadece her şey yolundayken değil, alt üst olduğunda da  yaşam tarzını sürdürülebilir kılınmasını öğrettiğini aktaran Emine Erdoğan, şöyle  devam etti:

"Bu geniş çerçeveye, pandemi gibi kriz senaryolarını da eklemeliyiz.  Bununla beraber, sıfır atık gibi bir felsefenin herkes tarafından benimsenmesi ve  desteklenmesi için yediden yetmişe bu isteği aşılamamız lazım. Çağrımızı, en  ücradaki insan duyana kadar asla gündemden düşürmemeliyiz. Yani şu güzel ülkenin  toprağını, suyunu ve havasını pirüpak edene kadar dur durak bilmeden  çalışmalıyız."

Bu noktada, belediyelerin hem sorumluluğu hem de işinin çok büyük  olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem bu sistemi kuracaksınız hem de sistemin işler hale gelmesi için  farkındalık oluşturacaksınız. Sıfır Atık'ın, yani doğa dostu yaşamların bir yaşam  tarzı seçeneği değil bir zaruret olduğunu anlatacak olan da sizlersiniz. Size  buradan bir tüyo vermek istiyorum. Lütfen çocuklara ulaşın. Çocukların, bu tip  değerleri çok daha hızlı kazandığını biliyoruz. Eğer biz çocuklarımıza bu  değerleri kazandırabilirsek, meyvelerini çok kısa bir zamanda toplayacağımız  iyilik tohumları ekmiş oluruz. Anne babalar da bilhassa evlatlarımıza vatan  sevgisini anlatırken bu sevginin farklı boyutlarına işaret edebilirler.  Toprağımızı, suyumuzu ve havamızı her türlü kirlilikten korumanın da vatan  sevgisine dahil olduğunu öğretebilirler. Böylece hiç kesintiye uğramayacak bir  çevre ahlakını çocuklarımıza kazandırabilir ve geleceğimiz için önemli bir manevi  yatırım yapmış oluruz. İnanıyorum ki vicdanlarına hassas ayar yapmayı  başardığımız insanların sayısı arttıkça, kirliliğe karşı sıfır tolerans  gelişecektir."

Emine Erdoğan, bugün birçok markanın kimyasalları bırakıp organik  ürünlere yöneldiğine işaret ederek, "Benzer olarak hayvan testi yapmayan kozmetik  firmaları yükselişe geçiyor. Bu değişim, tüketicinin talebiyle oluyor. O nedenle  biz, eğitim ve farkındalık faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırarak, doğruyu  bilen ve doğruyu talep eden bir nesil yetiştireceğiz. Ve belki o nesil sayesinde  tek kullanımlık ürünler bir süre sonra hiç üretilmeyecek. Plastik kirliliği,  dünyanın mahkum olduğu hazin bir son olmayacak." şeklinde konuştu.

Kongrenin yeni uyanışlara vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, katkı  sunan herkesi tebrik etti.

Konuşmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin,  Emine Erdoğan'a tamamen doğal malzemeden yapılan "Sıfır Atık" logosunu hediye  etti.

Programda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı  Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe ve Gagauz Özerk  Yeri Başkanı Irina Vlah da birer konuşma yaptı.

ÖDÜL TÖRENİ

Konuşmaların ardından Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Yarışması Ödül  Töreni gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan, Kayseri Melikgazi Belediyesi "Hareketli Geri Dönüşüm  Maketi / Sıfır Atık Şehir Maketi", Osmaniye Belediyesi "Anne Eli Projesi", Ankara  Sincan Belediyesi "Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe – Sıfır Atık Projesi", Siirt  Belediyesi "Sıfır Atık Bank" İstanbul Esenler Belediyesi "Akıllı Mobil Atık  Toplama Projesi" ile ödüle layık görülenlere ödüllerini takdim etti.

Diğer ödül alan belediyeler ve projeleri şöyle:

Giresun Espiye Belediyesi, "Yeşil Sokak Projesi", Aydın Efeler  Belediyesi "Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin" İstanbul Fatih  Belediyesi "Mobil Atık Toplama Aracı / Atığını Getir Projeye Katıl", İstanbul  Gaziosmanpaşa "Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Yapımı",  Antalya Muratpaşa  Belediyesi "Çevreci Komşu Kart Projesi (Ödüllü Atık Toplama Projesi)", Kayseri  Talas Belediyesi "Kompost Poşeti Üretimi", Bingöl Genç  Belediyesi "Atıksız Nesil  Yaşanabilir Dünya", Adana Karataş Belediyesi "Denizlerdeki Atıkların Geri  Dönüşüme Kazandırılması", Yalova Çiftlikköy Belediyesi, "Maviden Yeşile  Sürdürülebilir Bir Geleceğe", Ankara Yenimahalle Belediyesi, "Kazandıran Dönüşüm  - GO" Samsun Canik Belediyesi "Sıfır Atık Köyü", Adana Karaisalı "Atık Getir  Uygulaması" Zonguldak Belediyesi "Zonguldak İli Evsel Atık Yönetim Sisteminin  İyileştirilmesi Projesi", Adana Yüreğir Belediyesi "Sıfır Atık Sanat Merkezi"  Konya Karapınar Belediyesi "Atıkları Yerinde Ayrıştırıyorum ve Sokak Hayvanlarını  Besliyorum" Kayseri Yahyalı Belediyesi, "Öğrenciler ile Sıfırdan Başlıyoruz",  Kocaeli Gebze "Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz", Erzurum Yakutiye Belediyesi  "Asfalt Üretiminde Atık Maddelerin Kullanımı", Ankara Altındağ Belediyesi "Sıfır  Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi ", İstanbul Sultangazi Belediyesi "Sıfır Atık  İnovasyon Merkezi – SULSİM" Konya Karatay Belediyesi "Karatay Belediyesi Sıfır  Atık Yönetim Projesi", Muğla Fethiye Belediyesi "Çevreci Bisiklet", Antalya Kepez  Belediyesi "Sera Atıkları Tehdit Değil, Toprağa Can Olsun", İstanbul Küçükçekmece  "Atık Plastikler Parka Dönüşüyor", Samsun Tekkeköy Belediyesi "İlçemizde Sıfır  Atık".

 

 

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