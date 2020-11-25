Erdoğan ve Putin, Karabağ’ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye’nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti. Azerbaycan’ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Suriye için de Dağlık Karabağ’da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, Libya’nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti Erdoğan, ayrıca Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ayda bebeğin ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda’nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Erdoğan, bu sırada kendisine “Sizi çok seviyoruz” diyerek hitap eden Ayda’ya “Ben de sizi çok seviyorum” yanıtını verdi.