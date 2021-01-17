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17.01.2021 - 07:00 | | ANKARA DHA

‘Erken seçim rüyası görmek isteyen var’

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde Ankara’daki siyasi ziyaretlerine ilişkin “erken seçim” yorumları yapılmasını “Her siyasi temastan erken seçim rüyası görmek isteyenler var. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca beyan etti; seçim zamanında yapılacak” diye değerlendirdi.

‘Erken seçim rüyası görmek isteyen var’

Bostancı, DHA’ya yaptığı değerlendirmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesinin de talihsiz bir açıklama olduğunu söyledi.

Bostancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde Ankara’daki siyasi ziyaretlerine ilişkin şöyle konuştu: “Her siyasi temastan erken seçim rüyası görmek isteyenler var. Aslında onların senaryosu erken seçim talebi olduğu için her türlü vesileyi buna işaret olarak okumaları, malum düşle yatıp, malum rüyayı görme olarak anlaşılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca beyan etti; seçim zamanında yapılacak.”

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