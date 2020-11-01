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01.11.2020 - 10:36 | | DHA

Fuat Oktay'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fuat Oktay'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Fuat Oktaydan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

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