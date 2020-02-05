Hayri İnönü ve eşi şikâyetinden vazgeçti

İnönü’nün şikayeti üzerine Mustafa Sarıgül hakkında “birden fazla kişi ile tehdit” ve “kamu görevlisine hakaret” suçundan 8 yıla kadar, oğlu Emir Sarıgül hakkında ise “birden fazla kişi ile tehdit” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü’nün 4 Aralık 2019’da avukatları aracılığıyla dosyaya sundukları dilekçe ile şikâyetlerinden vazgeçtikleri belirtildi. Hâkim, şikâyet yokluğu nedeniyle yasa gereği “katılan” sıfatının hükümsüzlüğüne karar verdi. Sarıgül’ün avukatları ise şikâyetten vazgeçme sebebiyle davanın düşürülmesini aksi takdirde ise beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, iki kişinin tanık olarak dinlemesine karar vererek duruşmayı erteledi.