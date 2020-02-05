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05.02.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Hayri İnönü ve eşi şikâyetinden vazgeçti

Şişli Belediyesi eski Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü, Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül ile oğlu Emir Sarıgül hakkındaki “tehdit” ve “hakaret” iddialarına ilişkin şikâyetlerinden vazgeçti.

Hayri İnönü ve eşi şikâyetinden vazgeçti

İnönü’nün şikayeti üzerine Mustafa Sarıgül hakkında “birden fazla kişi ile tehdit” ve “kamu görevlisine hakaret” suçundan 8 yıla kadar, oğlu Emir Sarıgül hakkında ise “birden fazla kişi ile tehdit” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü’nün 4 Aralık 2019’da avukatları aracılığıyla dosyaya sundukları dilekçe ile şikâyetlerinden vazgeçtikleri belirtildi. Hâkim, şikâyet yokluğu nedeniyle yasa gereği “katılan” sıfatının hükümsüzlüğüne karar verdi. Sarıgül’ün avukatları ise şikâyetten vazgeçme sebebiyle davanın düşürülmesini aksi takdirde ise beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, iki kişinin tanık olarak dinlemesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
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