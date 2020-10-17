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17.10.2020 - 10:39 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki göstererek "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki:

Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "haydut devlet Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum sivillerin hedef alındığını" belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentoptan Ermenistanın sivillere yönelik saldırılarına tepki:

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