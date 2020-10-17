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17.10.2020 - 10:13 |

Son dakika... Tepkiler peş peşe! Bir açıklama da MSB'den

Ermenistan'ın sivilleri vurmasına bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. MSB'den yapılan açıklamada, 'Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir' denildi.

Son dakika... Tepkiler peş peşe! Bir açıklama da MSB'den

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

1. Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir.

2. Ermenistan Ordusu çok büyük çaresizlik içindedir ve her gün yeni bir insanlık suçu işlemektedir. Bu katliamlara rağmen susanlar da tarihin lekeli sayfalarında yerini alacaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.

Son dakika... Tepkiler peş peşe Bir açıklama da MSBden

Son dakika... Tepkiler peş peşe Bir açıklama da MSBden

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