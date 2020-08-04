İçişleri Bakanı Soylu, TUBİM Bilim Kurulu 36. Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, TUBİM Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Zehra Arıkan, Prof. Dr. Serap Annette Akgür, Prof. Dr. Mustafa İlhan, Prof. Dr. Levent Eraslan, Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, Dr. Şafak Şahiner ve TUBİM Şube Müdürü Murat Sarıgüzel katıldı.

Toplantıda, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin illerin genel ve özel narkotik riskleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile TUBİM Bilim Kurulunca hazırlanan 35 kriter, önceki yıllara ilişkin sonuçlar ve durum takibi gibi konuların ele alındığı öğrenildi.