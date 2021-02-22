22.02.2021 - 15:45 | | AA
İçişleri Bakanı Soylu'dan, AK Partili Zengin hakkındaki paylaşımla ilgili flaş açıklama!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımın ahlaksızlık olduğunu belirterek, bununla ilgili gereğinin yapıldığını açıkladı. Soylu, "Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan, insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor" dedi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zengin'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, "Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan, insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor." ifadesini kullandı.
Soylu, sosyal medyada kişilik, itibar suikastları, hakaret ve sövgülerin sistematik saldırı mekanizması olduğunu vurgulayarak, "Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'döviz rezervi' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu anda 'Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı' diyorlar, göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.