İş Bankası için yasa hazırlığı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’dan oluşan komisyonun bugüne kadar birkaç kez toplantı yaptığı; ilk toplantıya BDDK ve SPK temsilcilerinin de katıldığı öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti’de kurulan komisyona, BDDK ve SPK başkanlarının katılmasına yönelik eleştirilerle ilgili bir soru üzerine “Gerekli olduğu zamanlarda her parti bu kurumlardan istifade edebilir. Bu kurumlar devletindir ama millete hizmet etmekle mükelleftir. Diyelim ki, CHP gidip bu kurullardan herhangi bir konuda istifade etmek isterse kurullar onlara da yardımcı olur. Niye rahatsız oluyorlar ki?” ifadelerini kullandı.



CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin devri ile ilgili anayasa, uluslararası hukuk, medeni hukuk ve siyasi partiler mevzuatı üzerinde dört kollu bir çalışma yürüten AK Parti’nin çalışmayı 10 gün içinde tamamlayacağı kaydedildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından AK Parti’nin İş Bankası hisseleri ile ilgili adım atıp atmayacağı belli olacak.



DP’yi örnek alacak



CHP’nin, “iktisadi bir işletmeyi yönetmesinin normal demokrasilerde kabul edilebilir” olmadığı tezinden hareket eden AK Parti’nin, DP’nin 1953’te kardığı ve Atatürk’ün vasiyetine rağmen tüm mirasını Hazine’ye devreden 6195 sayılı Yasa’yı örnek alacağı belirtiliyor.



1950’de DP, iktidara geldiğinde İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devredilmesi için bir çalışma başlattı. Atatürk’ün vasiyetini tartışmaya açan DP, 14 Aralık 1953’te Atatürk’ün mirasını Medeni Kanun’un dışında bırakarak, 6195 sayılı istisnai bir kanun çıkarmış, bu kanunla Atatürk’ün tüm mal varlığını Hazine’ye devretmişti. CHP ise Atatürk’ün vasiyetini iptal eden bu yasayı AYM’ye götürmüş ve AYM, 11 Ekim 1963’te verdiği kararla Atatürk’ün vasiyetini iptal eden o yasayı iptal etmişti.