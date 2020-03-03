MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İYİ partili vekile Meclis'te saldırı girişimi!
ABONE OL
03.03.2020 - 08:34 |

İYİ partili vekile Meclis'te saldırı girişimi!

Ziyaretçi olarak geldiği Meclis’te İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ü darp etmeye çalışan Said Dağdaş gözaltına alındı.

İYİ partili vekile Meclis'te saldırı girişimi!

Daha önce Orman Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olan Dağdaş’ın, Atatürk’e hakeretler içeren sosyal medya mesajları üzerine açığa alındığı ve bunu Meclis’te gündeme getirmesinden dolayı İYİ Partili Öztürk’e tepkili olduğu öğrenildi.

Öztürk yaşananları şöyle anlattı: “Koridorda benimle selamlaşıp ‘Denizli ile ilgili bir şey anlatacağım’ dedi. ‘Buyur odama gidelim’ dedim. ‘Beni hatırladın mı?’ diye sorunca, ‘Yok’ dedim. ‘Genel Kurul’da beni gündeme getirmişsin, hatırlamadın mı?’ diye tehditkar bir üslupla sordu. Şöyle bakınca fotoğraflardan simasını çıkardım. ‘O sözleri size iade etmeye geldim’ dedi. ‘Hangi sözleri! Sen hem Atatürk düşmanlığı yapacaksın hem de o sözleri gelip burada bana mı iade edeceksin?’ diye sordum. Tartışınca sesimiz yükseldiğinden danışmanım odaya geldi. Bana doğru gelince danışmanım müdahale etti, yere düştü. Yerden bana tekme atmaya çalıştı. Aldılar, dışarı götürdüler. Polis geldi, götürdü. Şahsımla ilgili değil, ama Genel Kurul’da yaptığım bir konuşmadan ötürü burada gelip bana hesap sormaya çalıştığı için şikâyetçi olacağım.”

İYİ partili vekile Mecliste saldırı girişimi

HÜRRİYET

 

Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1 haftadır kızından haber alamayan anne gözyaşlarına boğuldu!

1 haftadır kızından haber alamayan anne gözyaşlarına boğuldu!

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber