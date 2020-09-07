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07.09.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

Kabine toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek. Toplantıda her geçen gün artan koronavirüs vakaları değerlendirilecek, alınabilecek yeni önlemler görüşülecek. Erdoğan’ın iş yerleri ve sokaklarda maske, mesafe ve temizlik denetimlerinin artırılması mesajını vereceği kaydedildi.

Kabine toplanıyor
KIVANÇ EL Ankara

Toplantıda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetler, KKTC ile ortak tatbikat, Ege’de Yunanistan ile gerilen ilişkiler, NATO’nun Türk-Yunan krizinde devreye girmesi, Fransa’nın tutumu ile Almanya’nın arabuluculuk çabalarına dair bilgilendirmeler de yapılacak. Kabinede, “Yunanistan’ın Ege’deki hukuk ihlalleri” başlığında da özel bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Erdoğan’ın da kabineye hem Almanya Başbakanı Angela Merkel hem de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vereceği kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da Libya’daki gelişmelere dair görüşlerini aktarması beklenirken Sirte-Cufra’daki son hamleler de ele alınacak. Libya konusunda temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya giden heyetin değerlendirmeleri de görüşülecek.

İran ile telezirve

Erdoğan’ın yarın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden “web konferans” yöntemiyle önemli bir toplantıya katılması bekleniyor. Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin başkanlığında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı gerçekleştirilecek. Altıncısı gerçekleşen toplantıya dair hazırlıklar bir süredir devam ederken koronavirüs nedeniyle web üzerinden yapılmasına karar verildi. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile ticarete dair konu başlıklarının ele alınması beklenirken Suriye’deki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

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