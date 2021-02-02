Kıbrıs görüşmesi 3. kez Greentree’de

KKTC’nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve dönemin GKRY Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofiyas arasındaki iki Kıbrıs zirvesinin gerçekleştirildiği ABD’nin New York eyaletindeki Greentree çiftliği, üçüncü kez Kıbrıs görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Kıbrıs meselesindeki düğümün çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) görüşmelerinin bu ay sonu ya da mart başı başlaması bekleniyor. KKTC’de 18 Ekim 2020’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle görevi Akıncı’dan devralan Ersin Tatar ile beraber çözüm modeli değişikliği önerisi geldi. Tatar yönetimi, BM Genel Sekreteri’nin görevlendirdiği Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a Ada’da yapılan görüşmelerde bu öneriyi aktardı.

BM öncülüğünde yürütülen müzakerelerde bugüne kadar “iki toplumlu, iki bölgeli federasyon” modeli üzerine çalışılıyordu. Ancak Türkiye ve KKTC bu tezin sonuç getirmediği gerekçesiyle “eşit haklara sahip iki egemen devlet” modelini ortaya koydu. Bu model, taraflar arasında ilk kez tartışılacak. BM’nin de kabul edeceği ortak bir modelde uzlaşı sağlanamazsa, görüşmeler yeni bir müzakere sürecine evrilemeyecek.

Çavuşoğlu Ada’da

Görüşmelere hazırlık amacıyla dün KKTC’ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı, Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Kıbrıs müzakereleriyle ilgili sürecin hızlanmaya başladığını vurguladı. BM’den aldıkları bilgiler çerçevesinde martta Kıbrıs konulu, garantör ülkelerin de katılacağı 5 1 formatındaki toplantının gerçekleşeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Biz her zaman olduğu gibi Türkiye ve KKTC olarak uyum içinde çalışmak istiyoruz. Sizlerle beraber de bu uyum konusunda hiçbir tereddüt yok. İnşallah neticesi de iyi olur.” Çavuşoğlu, bugün ise Tatar tarafından kabul edilecek. Üzerine çalışılacak en önemli başlık, yeni yönetim modeli olacak. Ayrıca Kıbrıs müzakerelerinde birçok kez pazarlık konusu olan, Annan Planı ve Maraş konusu da ele alınacak.

Yeniden Greentree’de

New York’un Long Island bölgesinde bulunan Greentree çiftliğinde 2011-2012 yıllarında gerçekleştirilen üçlü Kıbrıs görüşmesi, dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum lider Dimitris Hristofyas’ın BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile yapılan beşinci görüşme olmuştu. Eroğlu-Hristofiyas görüşmelerinde iki kez zirveye ev sahipliği yapan Greentree, bu kez de Tatar-Anastasiadis zirvesine ev sahipliği yapacak.