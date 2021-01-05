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05.01.2021 - 18:49 | | DHA

Kılıçdaroğlu'na, 'FETÖ borsası' davasında 5 bin TL tazminat

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında söylediği 'FETÖ Borsası' sözü nedeniyle AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'a, 5 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu'na, 'FETÖ borsası' davasında 5 bin TL tazminat

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski milletvekili Şamil Tayyarın, "Gaziantep'te, Kayseri'de FETÖ borsası var. Kayseriye gidin Mustafa Elitaş'a sorun anlatsın" sözlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılçıdaroğlu'na, Kayseri 2nci Asliye Hukuk Mahkemesinde 100 bin TL'lik tazminat davası açtı. Bugün görülen karar duruşmasında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Ahmet Nazif Yücel, hazır bulundu. Avukat Nazif Yücel, duruşmada delillerin incelenmesi ve tanık dinletme talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Mahkeme heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 5 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Kararın ardından açıklama yapan avukat Ahmet Nazif Yücel, Kemal Kılıçdaroğluna haksız bir tazminat kararı çıktığını, bu kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. Yücel, "AK Parti'nin eski Milletvekili Şamil Tayyar ile mevcut Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş arasındaki tartışmayı gündeme taşıdığı için yargılandı. Türk yargısı gerçeklerin üzerine gidip adalet dağıtması gerekirken, Genel Başkanımıza sanki sözleri ilk söyleyen kendisiymiş gibi dava açıldı ve tazminata mahkum edildi. Bunu anlamak mümkün değil. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" ifadelerini kullandı.

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