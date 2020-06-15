Libya Zirvesi’ne sürpriz erteleme

Türkiye’nin hafta sonu için hazırlandığı hızlı diplomasi trafiğinde Rusya ayağı kısmen sekteye uğradı. Türkiye ile Rusya’nın Libya gündemli teknik çalışma toplantısındaki “Sirte” anlaşmazlığı nedeniyle Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları’nın gelişi ertelendi.

Dışişleri Bakanlığı; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve “temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesinin kararlaştırıldığını” duyurdu.

Türkiye; 14-15 Haziran tarihlerinde Rusya ve İran’dan Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşecek Libya ve İdlib başlıklı diplomasi trafiğine hazırlanırken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Bakanlık 13 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son görüşmelerinde kararlaştırdıkları çerçevede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşacak bir heyet ile “bölgesel konularda istişare ve eşgüdümde bulunmak üzere” 14 Haziran’da (dün) Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Şoygu’nun İstanbul’a gelişi sürpriz şekilde ertelendi.

‘İleri bir tarih’

Dün İstanbul’da gerçekleşecek görüşmenin saati netleştirilmeye çalışılırken, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Lavrov’un yaptıkları telefon görüşmesinde, “iki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesini kararlaştırdıkları” belirtildi. Açıklamada, “Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir” vurgusu da dikkat çekti.

Sebebi Sirte

Edinilen bilgilere göre Rusya’dan diplomatik ve askeri yetkililerden oluşan teknik bir heyet Rus bakanlardan önce Ankara’ya geldi ve Türk muhatapları ile cumartesi ve pazar günleri bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ancak teknik heyetlerin görüşmelerinde “Sirte” başlığında tıkanma yaşandı. Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH), başkent Trablus ve Terhune’yi hızlı bir şekilde ele geçirerek Hafter’e bağlı milislerden bölgeyi temizledikten sonra, stratejik önemdeki Sirte’ye yöneldiğini hatırlatan kaynaklar, Rusya’nın kırmızı çizgi olarak gördüğü Sirte için devreye girdiğini belirtti.

Cufra Üssü

Sirte, Cufra Üssü’nün kuzeyinde yer alıyor. Cufra’yı Afrika’da daimi üs olarak kullanmak isteyen Rus paralı askerlerinin UMH üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdığı kaydediliyor.

UMH Sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Sirte ve Cufra operasyonunun Rus paralı askerleri Wagner’in şehir içi ve kentin batısındaki yollara mayın döşediğini, UMH güçlerinin ilerlemelerine engel olmak istediklerini söylemişti. Türkiye’nin desteğiyle sahada güçlenen, BM’nin de tanıdığı meşru hükümet UMH’nin, Sirte’ye ilerleyişinin Rusya’yı memnun etmediğini bilgisini paylaşan kaynaklar, bakanlar düzeyindeki zirvenin ertelenmesinin “Rusya’ya daha iyi düşünmesi için fırsat olduğunu” belirtti.