MHP Enginyurt’u ihraç etti

Enginyurt’un ihracıyla MHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 48’e düştü. Enginyurt’un ihracına ilişkin açıklama MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk’ten geldi. MHP Merkez Disiplin Kurulu’nun 30.07.2020 tarihinde (dün) yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Enginyurt’un parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verildiğini açıklayan Öztürk, ihraç gerekçelerini şöyle sıraladı: “Parti yönetiminin bilgisi olmadan beyanda bulunma, yetkisiz demeç verme, parti yönetim ve organlarına karşı ağır disiplinsizlik teşkil edecek veya manevi şahsiyetlerini rencide etme, partinin gelişmesine mâni olacak davranışlarda bulunma, parti içinde huzuru bozma ve kamu oyunda partinin saygınlığına halel getirici davranışlarda bulunma.”



İhraç kararına sosyal medya üzerinden tepki gösteren Enginyurt, “MHP’den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz” dedi. Bir sonraki paylaşımında MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye seslenen Enginyurt, “Allah razı olsun Sayın Devlet Bahçeli! İyi ki halkımızın derdini söylediğim, fındık üreticisin hakkını savunduğum, Orduluya sahip çıktığım için ihraç ettin. Liderimiz olarak seni sevdim, sevmeye devam edeceğim. Allah inanan ve doğru olanların yanındadır. Üzüldüm! Keşke helalleşseydik” ifadelerini kullandı.