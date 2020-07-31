MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri MHP Enginyurt’u ihraç etti
ABONE OL
31.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MHP Enginyurt’u ihraç etti

MHP, Tarım ve Orman Bakanı’na yönelik eleştirilerinin ardından hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin soruşturması başlattığı Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’u ihraç etti.

MHP Enginyurt’u ihraç etti

Enginyurt’un ihracıyla MHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 48’e düştü. Enginyurt’un ihracına ilişkin açıklama MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk’ten geldi. MHP Merkez Disiplin Kurulu’nun 30.07.2020 tarihinde (dün) yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Enginyurt’un parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verildiğini açıklayan Öztürk, ihraç gerekçelerini şöyle sıraladı: “Parti yönetiminin bilgisi olmadan beyanda bulunma, yetkisiz demeç verme, parti yönetim ve organlarına karşı ağır disiplinsizlik teşkil edecek veya manevi şahsiyetlerini rencide etme, partinin gelişmesine mâni olacak davranışlarda bulunma, parti içinde huzuru bozma ve kamu oyunda partinin saygınlığına halel getirici davranışlarda bulunma.”

İhraç kararına sosyal medya üzerinden tepki gösteren Enginyurt, “MHP’den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz” dedi. Bir sonraki paylaşımında MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye seslenen Enginyurt, “Allah razı olsun Sayın Devlet Bahçeli! İyi ki halkımızın derdini söylediğim, fındık üreticisin hakkını savunduğum, Orduluya sahip çıktığım için ihraç ettin. Liderimiz olarak seni sevdim, sevmeye devam edeceğim. Allah inanan ve doğru olanların yanındadır. Üzüldüm! Keşke helalleşseydik” ifadelerini kullandı.

Motosikletli 2 kişiyi takip edip çarptılar!Kağıthane'de kimliği belirsiz kişiler, motosiklet ve otomobille takip ettikleri motosikletli 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan biri viyadükten aşağıya düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anneanne ve torunun ölü bulunduğu evi zevk için yakmış!

Anneanne ve torunun ölü bulunduğu evi zevk için yakmış!

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

967 kişiye Kovid-19 tanısı

967 kişiye Kovid-19 tanısı

Sıradaki Haber