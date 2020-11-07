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07.11.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Milletlerin karakterleri üstü örtülü tarihleridir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Milletlerin karakterleri üstü örtülü tarihleridir; milletlerin tarihleri örtüsü açılmış karakterleridir.  Milletimiz, bilhassa gençlerimiz tarihlerini, ilim ve fikir tarihi bakımından da  gerçek bilgilerle tanıdıkça bugün ve yarın çok daha büyük ve önemli işler yapma kudretini kendilerinde bulabileceklerdir” dedi. Şentop, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin kuruluşunun 118. yıl dönümü nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nce (SBÜ) düzenlenen Fahri Doktora  Tevdi Töreni’nde konuştu.

Milletlerin karakterleri üstü örtülü tarihleridir

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de içinden geçtiği salgın  günlerinin aslında “sağlıkla imtihan” günlerine döndüğünü ifade  eden Şentop, “Korona salgını, hangi devletlerin insanı hayatın merkezine aldığını  göstermesi açısından bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür. Ülkemiz hem devlet  olarak hem de sağlık kurumları olarak bu imtihanda başarılı olan ülkelerin  başında gelmektedir” dedi.

Batı Avrupa’nın, 15. yüzyıldan itibaren coğrafi keşiflerle birlikte sömürgeciliği esas alan yeni ekonomik ve siyasi bir düzen kurma yolunda  ilerlerken, ilim ve fikir dünyasında da sömürgeci bir mantalite ile önemli  adımlar attığını anlatan Şentop, “Bu yaklaşımın temel unsurlarından biri de  insanlık tarihinin akışı içinde farklı coğrafyalarda, farklı kültür ve  medeniyetlerde birbirlerine aktarılarak gelen ilim ve fikir mirasını tekellerine alma yaklaşımıdır”  dedi.

‘Ölen sağlıkçılar şehit sayılsın’

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Kovid-19 sürecinde sağlık personelinin fedakarlığına dikkat çekerek, “Savaşın sadece cephede olmadığını bir sağlık ordusuyuz. Başkalarının hayatını kurtaracağım derken, kendi hayatını kaybedenler, şehit olanlar var. Biz kalıcı hasarı olanların gazi sayılmasını, vefat edenlerin de şehit sayılmasını arzu ediyoruz. TBMM’nin saygıdeğer Başkanı olarak sizden destek bekliyoruz” dedi.

 

 

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