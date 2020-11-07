Milletlerin karakterleri üstü örtülü tarihleridir

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de içinden geçtiği salgın günlerinin aslında “sağlıkla imtihan” günlerine döndüğünü ifade eden Şentop, “Korona salgını, hangi devletlerin insanı hayatın merkezine aldığını göstermesi açısından bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür. Ülkemiz hem devlet olarak hem de sağlık kurumları olarak bu imtihanda başarılı olan ülkelerin başında gelmektedir” dedi.

Batı Avrupa’nın, 15. yüzyıldan itibaren coğrafi keşiflerle birlikte sömürgeciliği esas alan yeni ekonomik ve siyasi bir düzen kurma yolunda ilerlerken, ilim ve fikir dünyasında da sömürgeci bir mantalite ile önemli adımlar attığını anlatan Şentop, “Bu yaklaşımın temel unsurlarından biri de insanlık tarihinin akışı içinde farklı coğrafyalarda, farklı kültür ve medeniyetlerde birbirlerine aktarılarak gelen ilim ve fikir mirasını tekellerine alma yaklaşımıdır” dedi.

‘Ölen sağlıkçılar şehit sayılsın’

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Kovid-19 sürecinde sağlık personelinin fedakarlığına dikkat çekerek, “Savaşın sadece cephede olmadığını bir sağlık ordusuyuz. Başkalarının hayatını kurtaracağım derken, kendi hayatını kaybedenler, şehit olanlar var. Biz kalıcı hasarı olanların gazi sayılmasını, vefat edenlerin de şehit sayılmasını arzu ediyoruz. TBMM’nin saygıdeğer Başkanı olarak sizden destek bekliyoruz” dedi.