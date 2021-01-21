‘Örgütlenin’ çağrısı yaptı

Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde işlerini kaybeden sanatçılar, düğün ve sokak müzisyenleri ile Bakırköy’de bir araya geldi. Sanatçıların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlatan Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu eşlik etti. Konuşmasına, “Sakın kendinizi eğlence sektörü diye tanımlamayın. Siz sanatçısınız” diyerek başlayan CHP lideri, şöyle devam etti: “Sizin önderlerinizin olması lazım, sanat alanında çok popüler olan önderlerinizin olması lazım ve önderlerinizle beraber hareket etmeniz lazım. Sanatın yıldızları, önderleriyle hareket ettiğiniz zaman çok güçlü potansiyel toplumsal destek görürsünüz. Gücünüzün farkında olun ve örgütlenin. Bir çatı örgütü yapın.”