MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Sağlık Bakanı Koca'dan Türk-İş'e 1 Mayıs teşekkürü
ABONE OL
01.05.2020 - 18:45 | | AA

Sağlık Bakanı Koca'dan Türk-İş'e 1 Mayıs teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş'e teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca'dan Türk-İş'e 1 Mayıs teşekkürü

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk-İş, bu yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, yayımladığı bildiri ile sağlık çalışanlarımıza ithaf etti. Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak, sağ olsunlar." ifadesini kullandı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde çelenk sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile karşı karşıya kaldığını belirterek, bu yılki 1 Mayıs'ı sağlık çalışanlarına ithaf ettiklerini bildirmişti.

 

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kırıkkale'de karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor

Kırıkkale'de karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Askeri birliklerdeki corona virüs tedbirleri sürüyor

Askeri birliklerdeki corona virüs tedbirleri sürüyor

Sıradaki Haber