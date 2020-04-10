‘Sağlıkta şiddet teklifi kamuoyunun başarısı’

İktidarın, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde üç ay işten çıkarma yasağı öngören düzenlemesi ve ücretsiz izne çıkarılan işçilere günlük 39 lira 24 kuruş ödenmesi kararına ilişkin Kılıçdaroğlu, “Ödemeler aylık 1177 TL tutuyor. Açlık sınırının altında ödeme yapıyorsunuz. Nasıl geçinecekler bunlar? Bu ödemeler kayıtlı çalışan işçilere yapılacak. Ama milyonlarca kişi kayıt dışı çalışıyor. Sokaktaki simitçi ne olacak?” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay’ın tepki çeken sosyal medya paylaşımı konusunda, “Çürümüşlüğün göstergesidir” dedi. Kılıçdaroğlu, TBMM’de görüşülen “infaz” düzenlemesi konusunda, “Bir insan düşüncelerinden dolayı hapse mi atılır? Çalan adam serbest, gazeteci hapse atılacak” ifadelerini kullandı. AK Parti ve MHP’nin “sağlıkta şiddet” teklifi konusunda Kılıçdaroğlu, “Sağlık çalışanları yıllardır söylüyor, ‘yasal düzenleme yapın’ diye. Biz de bu teklifi götürdük, reddettiler. Sonra kendileri teklif verdiler. Bu da aslında kamuoyunun başarısıdır. Yine de ben bunu CHP ve muhalefetin başarısı olarak görüyorum” dedi.

İktidarın koronavirüsle mücadelede kaynak sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Merkez Bankası’nın yeniden para basması sağlanacak. Niçin para basıyorsunuz diye bir eleştiri getirmiyoruz çünkü başka seçenekleri yok. Bunun kontrollü yapılması lazım” dedi. Kılıçdaroğlu, kendisinin ve yakın çevresinde herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek, “Evde kalmaya özen gösteriyoruz. Arada bir oğlum ve gelinim geliyor. Genel Merkez’e arada bir geliyorum. Onun dışında iyiyim, evde kitap okumaya başladım. Gazetelerin kitap eklerine daha dikkatli bakıyorum ve zaman ayırıyorum” dedi.