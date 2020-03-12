‘Seçimle alamadıklarını ayak oyunuyla alıyorlar’

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda demokrasi ve milli irade adına bir “ayıp” yaşandığını belirtti. Toplantıda, Yalova Belediye Başkan Vekilinin sanki belediye başkanı seçilmiş gibi bir tanıtımla kürsüye davet edildiğini aktaran Torun, “Artık o kadar acizleştiler ki en ufak bir şeyden medet umuyorlar” dedi. Torun, şöyle devam etti:



“17 kişinin kabul oyuyla belediye meclisinden seçilmiş bir başkan vekili, şu anda orada seçilmiş belediye başkanı gibi takdim ediliyor. Bu gerçekten acizlik göstergesi. Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman geçici olarak uzaklaştırılmıştır. Yargı süreci devam etmektedir. Herhangi bir delil olmamasına rağmen ve şu anda bir soruşturmanın devam etmesine rağmen milli iradeyi yok sayarak seçilmiş bir insanı itibarsızlaştırarak bir süreç ortaya koyuyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar artık iktidarlarının sonunun geldiği bir gerçek.”