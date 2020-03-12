MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Seçimle alamadıklarını ayak oyunuyla alıyorlar’
ABONE OL
12.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Seçimle alamadıklarını ayak oyunuyla alıyorlar’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Vefa Salman, Yalova halkının iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanıdır. Şimdi seçimle alamadıklarını bir şekilde baskıyla, darbeyle ve hukuku kullanarak, ayak oyunlarıyla almaya çalışıyorlar” dedi.

‘Seçimle alamadıklarını ayak oyunuyla alıyorlar’

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda demokrasi ve milli irade adına bir “ayıp” yaşandığını belirtti. Toplantıda, Yalova Belediye Başkan Vekilinin sanki belediye başkanı seçilmiş gibi bir tanıtımla kürsüye davet edildiğini aktaran Torun, “Artık o kadar acizleştiler ki en ufak bir şeyden medet umuyorlar” dedi. Torun, şöyle devam etti:

“17 kişinin kabul oyuyla belediye meclisinden seçilmiş bir başkan vekili, şu anda orada seçilmiş belediye başkanı gibi takdim ediliyor. Bu gerçekten acizlik göstergesi. Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman geçici olarak uzaklaştırılmıştır. Yargı süreci devam etmektedir. Herhangi bir delil olmamasına rağmen ve şu anda bir soruşturmanın devam etmesine rağmen milli iradeyi yok sayarak seçilmiş bir insanı itibarsızlaştırarak bir süreç ortaya koyuyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar artık iktidarlarının sonunun geldiği bir gerçek.” 

YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona Virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Corona Virüsünden korunmanın yolları nelerdir?

Corona Virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Corona Virüsünden korunmanın yolları nelerdir?

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

Sıradaki Haber