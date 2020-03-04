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04.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Sınırdakileri durdurmak mümkün değil’

İngiltere, Türkiye’nin İdlib konusundaki çabalarına desteğini göstermek için Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ı Türkiye’ye gönderdi.

‘Sınırdakileri durdurmak mümkün değil’

Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İkili, daha sonra basın toplantısında soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, İdlib’de yaşanan gelişmelerin, Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını belirterek, “Yeni göç akımlarıyla sığınmacıların güvenli üçüncü ülkelere gitmek istemelerini biz Türkiye olarak saygıyla karşılıyoruz. Kimseyi zorla Türkiye’de tutma yükümlülüğümüz de yoktur. Bugünün şartlarında bunları durdurmamız mümkün değil” dedi.

Suriye’deki insani dramın en önemli sorumlularının rejim ve Rusya olduğunu belirten Raab ise, “NATO olarak da bizler, Türkiye’nin İdlib’de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına desteğimizi ifade ettik. Türkiye’nin, rejimin saldırılarından sivilleri koruma çabalarını destekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

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