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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!
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15.08.2020 - 13:40 | | AA

Son dakika... AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder." ifadelerini kullandı.

Son dakika... AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu"nun hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey olmadığını belirterek, bu duruma eklenen Fransız tehditkarlığının ise ciddiyetsizlik olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği'nin bu siyasi tiyatronun figüranı olmaması gerektiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz. Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta."

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk: Yunan denizci arkadaşlarımıza yazık olurDünkü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın görüşmesi ve Doğu Akdeniz'deki gerilim CNN TÜRK canlı yayınında tartışıldı. Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikol ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk dikkat çeken ifadelerde bulundu. "Atina hükümeti kendi kamuoyunu da aldatıyor." diyen Çelikol, "Yunanistan devamlı olarak Türkiye'yi yalnız bırakmak, AB ile Türkiye arasını açma konusunda diplomatik girişimler yürütüyor." ifadelerini kullandı. Kutluk ise "Oruç Reis gemisine yapılacak eylem bunu yapanlara ağır zarar verebilir. Yunan denizci arkadaşlarımıza yazık olur diye endişe edebilirim. Yunan siyasetçileri itidale davet ediyorum." diye konuştu. Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından "Doğu Akdeniz’deki “Yunan tiyatrosu” hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır." açıklamasında bulundu.
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