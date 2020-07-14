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14.07.2020 - 11:50 |

Son dakika... AK Partili Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi: Utanç verici

Son dakika gelen habere göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sözcü Çelik açıklamasında, 'Ayasofya’nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP’den geldi. Ayasofya 500 yıldır camiydi. Asli işlevine dönmesi hiçbir vatandaşımıza ya da dünyada farklı din mensubu kimseye karşı bir tutum değildir' dedi.

Son dakika... AK Partili Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi: Utanç verici

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle;

Ayasofya’nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP’den geldi...

CHP: “Bu kararlar (Ayasofya kararı) yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı.”

Diktatörlük ve ikiyüzlülük arasında devre mülk gibi mutasyona uğrayan zihniyetle karşı karşıyayız. “Ayasofya açılmasın” diye diktatörce bir yaklaşımın milletten tepki göreceğini bildiği için, ikiyüzlülükle “yıkılmış Osmanlı hukuku üzerinden Cumhuriyetin hukunu yıktınız” diyor.

Bu zihniyet daha çok konuşsun. Böylece milletimizin özlemlerinin önündeki tehlikelerin nerden geleceğini daha erken görelim.
Bu hastalıklı zihniyet Ayasofya Camii’nin açılmasını Hristiyan vatandaşlarımıza karşı bir tutum gibi sunmuş. Bu ahlak dışı bir provokasyondur.

Ayasofya 500 yıldır camiydi. Asli işlevine dönmesi hiçbir vatandaşımıza ya da dünyada farklı din mensubu kimseye karşı bir
tutum değildir. Allah’ın adının anıldığı bu muhteşem mekan tüm din mensuplarının ziyaretine açıktır.Ayasofya Camii, insanlık mirasının muhteşem bir parçasıdır

Son dakika... AK Partili Çelikten CHPye Ayasofya tepkisi: Utanç verici

Son dakika... AK Partili Çelikten CHPye Ayasofya tepkisi: Utanç verici

Son dakika... AK Partili Çelikten CHPye Ayasofya tepkisi: Utanç verici

Son dakika... AK Partili Çelikten CHPye Ayasofya tepkisi: Utanç verici

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