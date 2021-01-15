Son dakika... Aşının yan etkisi oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gayretlerin ardından uzunca bir süre özensiz, plansız ve çirkin bir şehirleşme süreci yaşadık. Sanatın ve kültürün her alanına yayılan çölleşmenin yol açtığı tehditlerle hep birlikte mücadele ettik. Son dönemde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir mimari üslubu ülkemizde yerleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde düzenlenen Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programı'ndaki konuşmasında, Milli Saraylar envanterinde yer alan yaklaşık 3 bin tablo arasından seçilen 533 eserin yer aldığı sergiyi, Türkiye'nin sanat zenginliğini göstermesi açısından önemli gördüğünü ifade etti.

Uzunca bir dönem ülkede resim yerine minyatür sanatının ön planda olduğunu, hat ve tezhip gibi sanatlarda da fevkalade ilerleme sağlandığını anlatan Erdoğan, "Rönesans'la birlikte Avrupa'da büyük sıçrama gösteren resim sanatı, bir süre sonra Osmanlı Sarayı ve çevresinde de popülerlik kazanmıştır. Bu gelişmede ülkemize gelen Batılı ressamlar yanında önce askeri okullarda sonra Sanayi-i Nefise Mektebi'nde yetişen kendi ressamlarımızın büyük katkısı vardır. Sergimizde eserlerinin bir kısmı yer alan değerli ressamlar ülkemizin bu sanat dalında önemli bir tarihi miras oluşturmasını sağlamışlardır. Hatta Cumhuriyet döneminde Osmanlı devrindeki kadar çok ve başarılı ressam yetiştirmekte zorlandığımız da söylenebilir." diye konuştu.

Erdoğan, resmin yanı sıra mimaride de benzer bir durumun söz konusu olduğuna değinirken, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nin güzel mimari örneklerden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gayretlerin ardından uzunca bir süre özensiz, plansız ve çirkin bir şehirleşme süreci yaşadık. Sanatın ve kültürün her alanına yayılan çölleşmenin yol açtığı tehditlerle hep birlikte mücadele ettik. Son dönemde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir mimari üslubu ülkemizde yerleştirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde diğer alanlarda da benzer gayretler içerisindeyiz. Tabii ecdadın bize bıraktığı her biri bir sanat eseri olan ahşap ve taş evlerinden Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı'na kadar uzanan mimari mirasa baktığımızda kaybettiğimiz zamana hayıflanmamak elde değildir. Halbuki sanat eserleri, bir medeniyetin asırlar boyunca ayakta kalan en önemli sembolleridir. Tarih boyunca bu topraklarda yaşamış tüm medeniyetlerin geride bıraktığı eserler, bizim zenginliğimizdir. Evet, Göbeklitepe de bizimdir, Efes de bizimdir, Ahlat da bizimdir, Söğüt de bizimdir, İstanbul da bizimdir, Ankara da bizimdir. Hepsine de sahip çıkacağız, hepsini de koruyup gelecek nesillere bırakacağız. Sahip olduğumuz bu mirasa layık olabilmenin yolu ise daha iyisini, daha güzelini, daha estetiğini, daha görkemlisini yapmaktan geçiyor."

"BİZE DÜŞEN GÖREV, BU BİRİKİMİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK KÜLTÜR, SANAT, MEDENİYET İKLİMİNİ OLUŞTURMAK"

Toplumların asıl zenginliğinin medeniyete yaptıkları katkıyla ölçüldüğünü belirten Erdoğan, adı sanı unutulmuş nice toplumun geride bıraktığı eserleriyle hala kendini yaşatabildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mimarımızın, yazarımızın, müzisyenimizin, ressamımızın, tiyatrocumuzun başarısına göre dünyada yer edinebilir, ses getirebiliriz. Bu bakımdan bir dönem yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen hamdolsun başımız dik, yüzümüzü ak edecek bir birikime sahibiz. Bize düşen görev, resim alanındaki örneklerinin bir kısmını burada gördüğümüz bu birikimi daha ileriye taşıyacak kültür, sanat, medeniyet iklimini oluşturmaktır. Bunun için iktidarlarımız döneminde en çok hayıflandığım hususlardan birinin, kültür alanında arzu ettiğimiz gelişmeyi gösterememek olduğunu söylüyorum. Dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden biçimlendiği bir döneme girerken üzerinde en çok durmamız gereken hususların kültür, eğitim ve aile olduğuna inanıyorum."

Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde düzenlenen Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programı'ndaki konuşmasında, bağımsız Kenya devletinin ilk başkanı Kenyatta'nın "Misyonerler Afrika'ya geldiğinde bizim topraklarımız, onların İncil'i vardı. Gözlerimizi kapatıp dua edelim dediler, gözlerimizi tekrar açtığımızda bizim elimizde İncil, onların elinde topraklarımız vardı." sözüne vurgu yaptı.

Açık konuşmak gerekirse kültür ve sanatın, ülkelerin işgalinde, toplumların ele geçirilmesinde görünmeyen ordular olarak kullanıldığını belirten Erdoğan, "Şayet güçlü ve yaşayan bir medeniyet zenginliğine sahip değilseniz, kendinizi bir anda Kenyatta'nın sözünü ettiği konumda bulmanız kaçınılmazdır." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin maruz kaldığı fiziki saldırıların daha beterini medeniyetine yönelik olarak yaşadığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Osmanlı döneminde başlayan ve Cumhuriyet devrinde hızlanarak süren bu sürecin sancılarını merhum Mehmet Akif başta olmak üzere pek çok fikir adamlarımızın eserlerinde en çarpıcı hali ile görebiliyoruz. Tarihi ve kültürü ile bağı koparılmak için içeriden ve dışarıdan bu derece uğraşılmış başka millet var mıdır bilmiyorum. Bu süreçte aldığımız yaralar elbette oldu ama hamdolsun mayası sağlam bir millet olduğumuz için her şeye rağmen ayakta kalmayı başardık."

"BU DEVRİN ADI DİJİTAL ÇAĞDIR"

Şimdi önlerinde yeni bir dönemin başladığını ve bu devrin adının da "dijital çağ" olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sanayi devrimlerinin ham maddeleri altın, petrol, demir gibi ürünlerdir. Dijital çağın ham maddesi ise veridir. Veriyi elinde tutanlar, demokrasiyi de hukuku da her türlü hak ve özgürlüğü de hiçe sayarak kendi dijital diktatörlüklerini kurabiliyorlar. Siber dünyanın, Amerika'nın kuruluş dönemindeki vahşi batıyı hatırlatan kurallarıyla insanlığı tehdit eder hale gelmesi, tesadüf değil bilinçli bir tercihtir. Geride işin kontrolünü elinde tutanlar, bu kaosu diledikleri gibi yönlendirebilme, siyasi, sosyal, ekonomik sonuçlara tahvil etme imkanına sahiptir. Bu, hiçbirimizin görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir tehdittir. Çünkü artık ülkelerin egemenlik hakları, fiziki sınırlarından ziyade, dijital dünyada saldırı altında bulunuyor. Biz ülkemizin karşı karşıya kaldığı kimi dayatmaları 'dijital faşizm' olarak tanımladığımızda birileri bundan rahatsız olmuştu. Son günlerde yaşananlar bu faşizmin cüretkarlığının nerelere kadar uzanabileceğini göstermiştir. Bunun için yeni dönemde karada ve havada yürüttüğümüz vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada da siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz."

Erdoğan, siber vatana sahip çıkmanın bir tarafında teknik altyapı varsa diğer tarafındaysa içerik üretiminin bulunduğunu vurgulayarak, "Eğer biz kendi vatandaşlarımızdan başlayan siber dünyadaki her bireye hitap edecek, onları kendi mecralarımıza çekecek içerik üretemezsek bu savunma hattını korumakta başarılı olamayız. Müziğinden resmine, sinema ve dizisinden grafiğine kadar tüm dalları ile sanat, bu içerik üretiminin en kritik bölümüdür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde siber vatana, hem teknik altyapısını güçlendirerek hem de ilhamını kendi medeniyetlerinden aldıkları içerik üretimini artırarak sahip çıkmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Türkiye olarak ellerindeki medeniyet birikimini, sahip oldukları kültür ve sanat potansiyelini harekete geçirme konusunda acele etmeleri gerektiğini anlatan Erdoğan, küresel düzendeki değişimde ülkeyi hak ettiği yere getirmek için özellikle bu meseleyi çözmeleri gerektiğini söyledi.

Erdoğan, medeniyetlerin bir anda yükselişe geçip, bir anda yıkılmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sanatın, kültürün, ilmin gelişmesi, bir iklim meselesidir. Kültür ve sanatta etkileşim elbette olacaktır. Ama biz uzunca bir dönem tek taraflı dayatmaya maruz kaldık. Sadece kopya çekerek, sadece taklit ederek, sadece öykünerek özgün eserler ortaya konamayacağı gerçeği nihayet kabul edilmeye başlandı. Bugün kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü konu edinen dizilerimiz, dünyanın dört bir yanında ilgi ile takip ediliyorsa doğru yolda ilerliyoruz demektir. Geleneksel sanatlarımız, yeni nesiller arasında giderek daha çok benimseniyorsa umut kapıları açık demektir. Medeniyet mirasımızı ayağa kaldıracak çalışmalar giderek yoğunlaşıyor, burada olduğu gibi hasılaları ortaya çıkmaya başlıyorsa önümüz aydınlık demektir. "

Burada önemli olan şeyin önce kendi evlatlarının, ardından da tüm dünyadaki yaşıtlarının gönlünü, ruhunu, dimağını doyuracak kalitede işler ortaya koyabilmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunu da medeniyetlerinin kalbiselim, zevkiselim ve aklıselim diye ifade ettikleri üç sac ayağı üzerinde gerçekleştireceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kendi ruh ve fikir dünyalarındaki eziklik duygusunu geçmişlerini kötüleyerek örtme gayretinde olanlara rağmen inşallah bunu başaracağız. İşte bütün bugün gezip göreceğiniz şu eserler Topkapı Sarayı'nın depolarından çıkarılmış olan eserlerdir. İşte bu eserlere hamdolsun sahip çıkmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisindeyiz. Daha niceleri var. Açılışını yaptığımız resim sergisinin bu bakımdan hepimize moral ve ilham vereceğine inanıyorum. Bir kez daha serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere, özellikle Topkapı Sarayı'nın depolarından bu eserlere sahip çıkarak bütün bakımlarını yaptırarak bugün önümüze getiren kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sergide resmi yer alan ressamlarımızı tazimle yad ediyorum."

ERDOĞAN, BİR ÜZERİNDEN DE "SİBER VATAN" VURGUSU YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BiP hesabından yaptığı paylaşımda, konuşmasında değindiği önemli bir noktayı yerli ve milli uygulama BiP üzerinden tekrar paylaşmak istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde siber vatanımıza daha çok sahip çıkmakta kararlıyız. Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum."

KATILIMCILAR

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

AŞIDA YAN ETKİ OLDU MU? CUMA NAMAZI SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptırdığı Kovid-19 aşısının şu anda herhangi bir yan etkisinin söz konusu olmadığını belirterek, "Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra, bir gün gitti. İkinci aşımızı olacağız." dedi.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dün yaptırdığı Kovid-19 aşısının bir yan etkisi olup olmadığı yönündeki soru üzerine Erdoğan, "Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım." dedi.

Erdoğan, 28 gün sonra aşının ikinci dozunun yapılacağının hatırlatılması üzerine, "​​​​28 gün sonra, bir gün gitti. İkinci aşımızı olacağız." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içindeki dolaşımda aşı pasaportu olması yönündeki talebinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, bunun kendi açılarından da değerlendirilecek bir konu olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Özellikle uluslararası diplomasi noktasında değerlendireceğimiz bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak, böyle bir şey yok. Bunu bizim de her şeyden önce dışişleri teşkilatımızla şöyle masaya yatırıp konuşmamız lazım, nedir, ne değildir diye." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan ile 25 Ocak'ta bir görüşme gerçekleşecek. AB ile de ilişkileri rayına oturtmak istiyoruz demiştiniz. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz. Yunanistan ile Doğu Akdeniz, Ege meselesi, Kıbrıs meselesi mi konuşulacak?" şeklindeki soru üzerine, "1963'ten beri biz AB ile olan münasebetlerimizi, ilişkileri hep olumlu istikamette götürmenin gayreti içindeyiz. Ne yazık ki bugüne kadar AB bizlere verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz." dedi.

Gerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gerek AB ülkeleriyle olan gelişmeler gerek AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gerek Almanya'nın dönem başkanlığında Şanşölye Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılan görüşmeleri hatırlatan Erdoğan, ikili görüşmelerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Tüm bu görüşmelerde Yunanistan ile Sayın Miçotakis'le bir görüşme talebi bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Bu arada Dışişleri bakanlarımızın görüşmeleri olmuştur. Bizde bu istikşafi görüşmeler başlatılabilir dedik. Şimdi gerek özel temsilcilerimiz ardından Sayın Başbakan'la benim yapabileceğim bir görüşme. Bunların adımlarını atabiliriz, dedik. Gelişmeler bu istikamette." değerlendirmesini yaptı.

"BİZİM SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK ATACAĞIMIZ ADIMLARI HİÇBİR ÜLKE BELİRLEYEMEZ"

Bir gazetecinin "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile S-400 alımının ikinci paketine dair görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetimde bu konuda Türkiye'ye karşı bir tepki olduğu da dile getiriliyor. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bizim savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Şu anda biz malum Rusya Federasyonu ile S-400'lerde birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Bu konuyla ilgili ay sonu zaten Rusya ile görüşmelerimiz olacak, birçok konuda, sadece savunma sanayi değil, bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz tekrar. Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceği vesaire bunları bilmeyiz ama bizim bildiğimiz tek şey var, o da Trump döneminde olduğu gibi biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Bizim tek şeyimiz var şu anda biliyorsunuz o da biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz. Bu konuyla ilgili olarak her şeyden önce malum bizim F-35'ler konumuz var. Bu konuda biz çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler ne yazık ki hala verilmedi. Bu tabii uluslararası diplomaside Amerika'nın bir müttefik ülke olarak bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştı. Temenni ederim ki Sayın Biden'in görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra çok daha olumlu adımlar atar, bunları da yoluna koyarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olağanüstü durumlarda TSK'ya ait araç ve silahların Bakanlık onayıyla polis tarafından kullanılmasına olanak tanındı ve resmi gazetede yayınlandı. Bunu değerlendirir misiniz, böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuldu?" şeklindeki soruya da olağanüstü durumlarda zaten gerek polis teşkilatının, gerekse Silahlı Kuvvetlerinin bu tür şeyleri kullanma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Bunun şu anda bir resmi gazeteyle yayınlanması Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olmuş bir adımdır. Bunlardan daha doğal, daha tabii ne olabilir?" ifadelerini kullandı.