MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Bakan Akar'dan net mesaj: "Bir saldırı olursa misliyle karşılık verilecek
ABONE OL
19.02.2020 - 11:20 |

Son dakika... Bakan Akar'dan net mesaj: "Bir saldırı olursa misliyle karşılık verilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gözlem noktalarının geri çekilmesi kesinlikle söz konusu değil. Bir saldırı olursa misliyle karşılık verilecek. Rusya ile görüşmeler devam edecek" dedi.

Son dakika... Bakan Akar'dan net mesaj: "Bir saldırı olursa misliyle karşılık verilecek

Ayrıntılar birazdan...

Şoka sokan kaza... Arka camdan içeriye girdiDiyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cemre nedir? İlk Cemre ne zaman havaya düşer? İşte cemre tarihleri

Cemre nedir? İlk Cemre ne zaman havaya düşer? İşte cemre tarihleri

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

75 aile hapishanede yatıyor!

75 aile hapishanede yatıyor!

İşte konaklama vergisi detayları

İşte konaklama vergisi detayları

Sıradaki Haber