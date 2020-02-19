19.02.2020 - 11:20 |
Son dakika... Bakan Akar'dan net mesaj: "Bir saldırı olursa misliyle karşılık verilecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gözlem noktalarının geri çekilmesi kesinlikle söz konusu değil. Bir saldırı olursa misliyle karşılık verilecek. Rusya ile görüşmeler devam edecek" dedi.
Ayrıntılar birazdan...
Şoka sokan kaza... Arka camdan içeriye girdiDiyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.