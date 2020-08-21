21.08.2020 - 16:41 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Bakan Berat Albayrak'tan doğal gaz paylaşımı
Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip tarihi müjdeyi açıkladı. Türkiye Karadeniz'de doğal gaz keşfetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan doğal gaz keşfi sonrası son dakika paylaşımında bulundu.
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz. Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz.