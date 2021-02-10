Son dakika... CHP'de Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın istifa etti

Canlı yayında Dudu ve Akalın'ın neden istifa ettiğini ve bundan sonraki süreci anlatan Mustafa Berber, şunları söyledi:

"CHP'deki tartışmalar 3 milletvekilinin yazdığı mektupla başlamıştı ve 3 vekil de CHP'den istifa etmişti. O istifaların ardından da eski vekiller harekete geçmişti. Eski vekillerden Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın, Metin Lütfü Baydar, eski genel başkanlar Deniz Baykal, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'le birer görüşme gerçekleştirmişlerdi. O görüşmede 3 isim, partide bir bütünlük olmasını istediklerini dile getirmişlerdi ve 3 eski genel başkanın inisiyatif alarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapmasını isteyip önerilerini sıralamışlardı.

O öneriler ise şunlardı: Cumhurbaşkanı adayının parti üyeleri tarafından seçilmesi, Genel Başkan'ın üyelerin oylarıyla seçime gitmesi ve iki seçim kaybeden genel başkanın görevi bırakması... Sıraladıkları 3 maddeyi eski başkanlar kendi aralarında değerlendirdiler. Ardından da Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ve Kılıçdaroğlu 3 eski milletvekili ile görüşeceğini söyledi. 3 eski vekil beklediler ve bir talep gelmeyince istifa ettiklerini duyurdular.

CNN Türk'e konuşan Mevlüt Dudu, ''Görüşme talebimiz olmadı, inisiyatif almalarını istemiştik eski genel başkanlardan. Murat Beyle görüştükten sonra Kemal Bey bizimle görüşebileceğini söyledi ve Muharrem İnce'nin istifasının ardından 3 saat geçtikten sonra bizi aradı ama iş işten geçmişti'' dedi.

İki vekille hareket eden ve istifa etmeyen Metin Lütfü Baydar da CNN Türk'e konuştu. Baydar, ''Ben partide mücadeleme devam edeceğim. Genel Başkan aradı, tıpkı diğer arkadaşlarımızla görüştüğü gibi benimle de görüştü. Siyasi mücadelemin CHP'de devam edeceğini kendisine ilettim. Eleştirilerimi sürdüreceğimi de belirttim'' dedi.

Peki istifa eden 2 isim ne yapacak? Bu iki vekil bundan sonra Muharrem İnce ile hareket edecek tıpkı CHP'den daha önce istifa eden 3 vekil gibi.