Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bakanlarımı gönderdim' deyip Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Sen ne yüzsüzsün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken diğer taraftan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz. AK Parti en dinamik en kuşatıcı 11 milyon üyesiyle kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir.

Mızrak çuvala sığmaz. Hakikat güneşi balçıkla kapanmaz. Her seferinde iftiranın dozunu biraz daha artırsalar da milletimizin, partimizin teveccühünün önüne geçemiyorlar. Cumhur İttifakı da maruz kaldığı onca iftiraya rağmen daha da güçleniyor.

AK saçlılarımızın engin tecrübelerinden ilham alarak mücadelemizi sürdürüyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA GARA TEPKİSİ

Biz bu yolda dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Biz Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili bunun sorumlusunu 'Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun. Sen ne yüzsüzsün. Terbiyesiz herif.

Biz teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünden seyret. Kılıçdaroğlu seni bilgilendirmesi için bakanlarımı gönderiyorum ama sen buna layık değilsin.

"BU MÜCADELEYİ MİLLETİMİZLE BİRLİKTE VERİYORUZ"

Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açan müstevlilere inat biz bu mücadeleyi milletimizle birlikte veriyoruz.

Bay Kemal şu teröristlere bir gün terörist de be. Diyebiliyor mu diyemez. Onlarla ortak. PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez.

Kılıçdaroğlu bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Biz bu yola kefenimizle çıktık. Biz bu yola bölgesinde ve dünyada lider ülke hedefiyle çıktık.

Milletimizin teveccühünü hiç bir zaman boşa çıkarmadık. Son nefesimizi verene kadar Allah bizi ülkeye ve millete hizmet yolunda ayırmasın diye dua ediyorum.

Terör sorununu kökten çözünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son terörist kalıncaya kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz.

KAFE VE LOKANTALAR AÇILACAK MI?

Aşılama kampanyamız son hız devam ediyor. Kısıtlamaların yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Yine bugün de yeni kararlar Kabine Toplantısı sonrası açıklayacağız.

Batı'nın birçok ülkesinde maske bulamıyorlar. Biz vatandaşımıza böyle bir sorun yaşatmadık.

CHP Genel Başkanı son günlerde iki de bir AK Parti'nin hangi hayırlı hizmetine taş koyduk diye hatırlatıyor.

Ülkemiz ve milletimiz için attığımız her adımı çok çabuk unutuyor. Ara sıra eski gazeteleri karıştırsa CHP'nin yasak, yolsuzluk demek olduğunu görecektir. Sokakta 40'ın üzerinde bir vatandaşımızı çevirip sorsa CHP'nin bu ülkeye hangi bedelleri ödettiğini görecektir. Biz kamuda başörtüsüne getirdiğimizde engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Daha 1 yıl öncesine kadar şehir hastanelerimizi kötüleyenler siz değil miydiniz? Avrasya Tüneli'ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne olmadık iftiralar atanlar siz değil miydiniz? Yattın kalktın yattın kalktın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle uğraştın. Türk ekonomisi krize girsin diye el avuşturan siz değil miydiniz? Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak için attığımız adımları sabote edenler siz değil miydiniz? CHP'li başkan bunları unutabilir.

Arsızlıktan kızarmayan yüzleri onlar unutsalar da bu millet CHP'nin takoz siyasetini gayet iyi anlıyor, gayet iyi biliyor. Bay Kemal kimi savunuyor. Şu anda Almanya o bölgelere kaçmış Dündar'ı savunuyor ve onun arkasında duruyor. Kimi savunuyor Selo'yu savunuyor.

Bize oy versin vermesin tüm vatandaşlarımızın bugün olduğu gibi yanında olacağız. Gariplerin kapısını biz çalacağız. Yetimin, öksüzün başını biz okşayacağız. AK Parti dimdik ayaktaysa bunun sebebi milletle kurduğu gönül bağıdır. Siyaseti başkaları gibi sırça köşklerde değil milletin arasında milletimizle birlikte yapacağız. Kibri, böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız.