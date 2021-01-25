Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da! Deprem konutlarını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'a geldi, deprem konutlarını teslim edeceği alana geçeceği bildirilirken, vatandaşlar da beklemeye başladı.

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 20 binden fazla konutun yapılmaya başlandığı Elazığ’da, şu ana kadar 2 bin 500'den fazla konut teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Elazığ'a geldi. Havalimanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle incelemelerde bulunduğu, merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde deprem konutlarının anahtar teslim törenine katılmak üzere bölgeye geçeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekleyen vatandaşlardan Mehmet Çakabay, "Cumhurbaşkanını bekliyoruz, bugün gelecek. Bizim de burada evimiz var. Heyecanla bekliyoruz. Gözümüz yollarda. İnşallah yakından da görme şansımız olur. 40 yılda bir belki bu şans bize nasip oldu. O da bugün oldu” dedi.

Vatandaşlardan Selahattin Akalın ise, "Cumhurbaşkanımız Elazığ’a gelecek. Sevgi ve saygı duyuyorum. Ne mutlu ki bu ülkenin vatandaşıyım. Bize evler yaptı, gurur duyuyorum. Deprem ve afetlerden Allah hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.