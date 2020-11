Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklaması: Seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sadece destan yaşamakla kalmayan kendisi de destan olan Tekirdağ. 2019 seçimlerinde yüzde 44'de ulaştık ama yeterli değil.

TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ

Buradan ilk kez açıklıyorum. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun ismi bu esere yakışır. Kongremizden sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Bu hastaneyle İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimiz de unutulmazlar arasında olacak.

Tükiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir.

ÜYE SAYISI 1 MİLYON 200 BİN

Hep söylediğimiz gibi AK Parti milletin partisidir. AK Parti'nin istikametini millet belirlemiştir. Ama sanılmasın ki milletin bize verdiği kredi sonsuzdur. Milletten yüz çevirdiğimiz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. Halbuki öyle bir dönemden geçiyoruz ki Türkiye'nin kaderi partimizin kaderiyle birbirine bağlanmıştır. Çalıştıkça milletimizin bize teveccühü artmaktadır. Üye sayımız 1 milyon 200 bine yükselmesi bunun kanıtıdır.

SAKIN İÇMEYİN

Yeni heyecanlarla çalışmalarımızın temposunu artırıyoruz. Seçim kazanmanın yolu milletimizle güçlü ve samimi bir bağ kurmaktan geçiyor.

Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır. Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek kendi sağlığımız için gerekli. Az önce belediye başkanımızın mekanında hepinizin tanıyıp bildiği bir arkadaşa sigarayı bıraktırdık. 'Söz' dedi. Sözü aldık, şahitlerimiz var. Binali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız şahit oldular. Kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım.

BURHAN KUZU HOCAMIZI KAYBETTİK

Son zamanlarda bunlardan biri de çok sevdiğimiz, sempatik Burhan Kuru hocamızı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

TÜRKİYE'DE İKİ TÜRLÜ SİYASET ANLAYIŞI VAR

Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır. Ülkemize her anlamda çağ atlattık. Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık. Namık Kemal Üniversitesi'ni Tekirdağ'a kim kazandırdı? Biz kazandırdık.

Tekirdağ'da ihtiyaç sahiplerine 1,5 milyar liralık sosyal yardım yaptık. 1460 yataklı 30 yeni sağlık tesisi inşa ettik.

Çerkezköy Lojistik Merkezi projesi Tekirdağ için çok önemli. Proje çalışmaları tamamlandı.

Tekirdağ'da 3 baraj 4 gölet inşa ettik. 2045'e kadar memba kalitesinde içme suyu olacak.

Artık Ergene Nehri'nden atık su akmıyor. Tamamen arıtılmış su. Bu Bay Kemal'in mantığıyla olmaz. Emek ister çalışma ister.

İnşallah önümüzdeki dönemde Tekirdağ'ı daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ

Küresel düzeydeki sarsıntılar elbette ülkemizi de etkilemiştir. Türkiye'yi istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize saldırmışlardır. Ülkemizi her alanda biz büyüttük, ileriye taşıdık. Bugün de her türlü sorunu aşmak için çalışıyoruz. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı bir seferberlik başlatılıyoruz.

Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. İnsan hakları eylem planına özellikle önem veriyoruz. Yeni döneme uygun olarak pek çok ilave hükümleri plana ekleyeceğiz.