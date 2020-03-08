Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: 'En yakın zamanda ihaleye çıkıyor'

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına hak ettiği değeri vermeyen, kılık kıyafetine göre ayıran, sosyal hayattan dışlamaya çalışanlara rağmen kadınlarımızı özgürleştirdik." dedi.

Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, 3 Eylül'den beri bölücü terör örgütünün kaçırdığı evlatlarına kavuşma umuduyla bekleyen Diyarbakır annelerine selam gönderdi.

İstanbul'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen programda, 81 vilayetin tamamından gelen kadınların coşkusuna, heyecanına, ortak olduklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma ve güçlenmesine mücadeleleriyle destek veren kadınlara bu vesileyle şükranlarını sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kadınlarının dün olduğu gibi bugün de destan yazmaya devam ettiğini belirterek, "İş dünyasından eğitime, aileden bilime, sanata, siyasete kadar hayatın her alanında kadınlarımız varlıklarıyla ülkemizin önünü açıyor, yolunu açıyor. Bu topraklarda hamdolsun Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, Halide Edipler, Halime Çavuşlar, Melike Hatunlar, Kara Fatmalar hiç eksik olmuyor." dedi.

Terör örgütü tarafından haince şehit edilen Aybike öğretmen ve Esma astsubay, sınırlar içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadının, istiklal mücadelesinin günümüzdeki bayraktarları olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi bir asır önce kadını ve erkeğiyle, omuz omuza mücadele ederek bağımsızlığa taşıdık. Cumhuriyetimizi bugünlere, yine kadınlarımızın fedakarlığıyla getirdik. Kadına hak ettiği değeri vermeyen, kılık kıyafetine göre ayıran, sosyal hayattan dışlamaya çalışanlara rağmen kadınlarımızı özgürleştirdik. Türkiye'ye ve kadınlarımızın yüzyıllarca sari mücadelesine yakışmayan o baskıcı, ayrımcı politikalara hamdolsun biz son verdik. Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan, ötekileştiren faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz. Türkiye'yi çok daha aydınlık günlere yine kadınlarımızla birlikte kavuşturacağız. 2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da kadınlarımızla beraber gerçekleştireceğiz."

"YOL MEDENİYETTİR, SU MEDENİYETTİR"

Erdoğan, bugün Türkiye'nin gurur abidelerinden olan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni bir bölümünü daha hizmete açtıklarını söyledi.

Şimdiye kadar otoyolun Odayeri-Paşaköy, Paşaköy- Mecidiye, Hüseyinli- Kömürlük, Yassıören-Odayeri, Kurtköy-Liman Bağlantı Yolu, Çatalca-Yassıören, Liman Kavşağı ve Sevindikli Kavşağı bölümlerini devre aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Böylece dünyanın en büyük metropollerinden İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

"Yol medeniyettir, su medeniyettir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Otoyolun bu kesimi, 3 viyadük, 12 köprü, 14 alt geçit, 9 üst geçit, 51 menfez, 2 tünel ile 2 kavşaktan oluştuğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Terör örgütleri tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen istiklal mücadelemizin günümüzdeki bayraktarlarıdır. Biz bu ülkeyi kadın ve erkek omuz omuza mücadele vererek kazandık. Cumhuriyetimizi bugünlere kadınlarımızın fedakarlığı ile getirdik. Diyarbakır annelerine buradan selam gönderiyorum.

Kadınlarımızı dışlayan, ötekileştiren faşist zihniyete izin vermeyeceğiz.

Bugün Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29.5 m uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kısmını sizlere hizmete sunuyoruz. Bu projenin bir kez daha şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 3 viyadük, 12 köprü, 14 altgeçit, 2 tünel ille 2 kavşaktan oluşuyor. Farklı etaplarının devreye girmesiyle vatandaşlarımızı kesintisiz seyahat imkanına kavuşuyor. Bu güzergah Kuzey ve Güney Marmarayı Batı Anadolu'ya bağlıyor. Araçlar Bursa ve İzmir'e kadar seyahat edebilecek.Bugün bitirdiğimi şu yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ispatlıyor. Hiçbir ilimizi, ilçemizi ihmal etmeden bize oy versin vermesin 81 ilimize hizmet götürüyoruz.

Ülkemizin kaynakları israf edilmeyince işte böyle güzel yatırımlar ortaya çıkıyor. Çıkmış birileri israf diyor. Ne israfı şu mu israf...Hayatınızda sizin böyle bir yol yapmışlığınız var mı? Hayatınızda sizin böyle bir yol otoyol yapmışlığınız var mı? Ey CHP zihniyeti sizin bırakın icraatınızı hayalleriniz bile bunlara ulaşamaz.Bu yoldan sadece AK Partililer mi geçecek... CHP'lisi, İYİ Partilisi, MHP'lisi diğerleri de geçecek.

2 hafta önce İzmir’de yine önemli bir eserin açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu İzmir’in milletvekili. Ona da hafta içi davet yaptım muhakkak gel. Gelmedi. Toplantıda sordum burada mı diye. Yok…

(Kanal İstanbul projesi)

Yüzyılın projesi olan Kanal İstanbul projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Kanal İstanbul'un ufku dar, önyargılarının esiri olmuş çevrelerin insafına bırakılmayacak kadar mühimdir. İdeolojik saplantılarla hareket edenlere değil milletimizin ne istediğine bakıyoruz. Birileri istemese de kamu, özel ve vatandaş işbirliği ile Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan hizmetlerden daha fazlasını 17 yıla sığdırdık.

Bunları niye yapıyoruz? Sizler için yapıyoruz, halkımız için yapıyoruz.

Mevcut tren hatları dökülüyordu. Hızlı trenler yoktu. Hava ulaşımı lükstü. Bu kötü tabloyu tersine çevirdik. Bugün yurt genelinde toplam bin 213 kilometre hızlı tren hattı uzunluğumuz var.

26 havalimanı varken havalimanı sayısını 56'ya çıkardık.

Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma refah yolunda hamle yapsa birileri devreye girmiştir.

İdlib'de yerli ve milli silahlar ile mücadele verdik. Akıncı'yı da yaptığımızda büyük güç katacak.

15 Temmuz'da FETÖ gereken tokadı yedi. Artık o yollara kolay kolay başvuramayacaklar.

(IMF)

Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok. Ama CHP'nin var.