Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sözde genel başkanı millete havale ediyorum

Erdoğan şu ifadeleri kullandı

Bir süredir hiçbir rasyonel temeli olamadan başlatılan, siyasi bir kaos başlatma nedenleridir. Türkiye'nin huzuruna kaçırmaya çalışanların aslında neye cevap verdiklerini iyi biliyoruz. Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır. Taciz, tecavüz hırsızlıkları görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısın nedeni budur. Bunlara oy vermeye öğretmen sözde öğretmen, çiftçi sözde çiftçi, hakim sözde hakimdir. Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz. Terör örgütlerinin ülkemiz içinde yaptığı eylemleri gizli veya açık şekilde destekleyenler Büyük Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar. Varlık sebepleri olan sivil toplum örgütlerinin maskeleri birer birer düşenler, paniğe kapılmışlardır.



