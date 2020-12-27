Son dakika | Ek tedbir gelecek mi? Yılın son Kabine Toplantısı öncesi flaş açıklama

CNN TÜRK Editörü Kıvanç El'in aktardıkları şöyle;

2020'nin son toplantısı yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabi toplantıda öncelikli olarak ekonomiden dış politikaya ulaştırmadan sağlığa kadar konu başlıklarıyla 2020 yılının genellendirmesi yapılacak. 2020 yılının ana gündemi koronavirüs... Kabine Toplantısı'nın da ana gündemi koronavirüs olacak. Özellikle bu hafta 4 gece 3 gün yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması var. Yılbaşı partilerine dikkat çekmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan; bunlara izin verilemeyeceğini hem otellerde hem evlerde toplu partilere kesinlikle izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İşte Kabine Toplantısı'nda da bu yılbaşı partilerine yönelik nasıl önlemler alınacak, nasıl tedbirler alınacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yapması ve bu tedbirleri görüşmesi bekleniyor.

Tabi diğer önemli bir gündem aşı ve aşılama süreci. Yarın tüm Türkiye'ye Çin'den Sinovac adlı aşı geliyor. 3 milyon doz civarında bir aşı gelmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda bu aşılama takvimi ilk etapta sağlıkçılara ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacak. Devamında nasıl bir yol izlenecek, kimlere aşılar yapılacak ve aynı zamanda ek aşılar, ek sözleşmeler ne zaman ne çerçevede yapılacak, yapıldı? Tüm bu detaylar Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Bir diğer gündemi var Kabine'nin... Dış politika. Cumhurbaşkanı'nın hem AB hem de ABD'ye olumlu mesajları olmuştu 2021 yılında pozitif gündeme dair. İşte bu konu başlıkları da Kabine'nin gündeminde değerlendirilecek.

EK TEDBİR GELECEK Mİ?

Tabi dediğimiz gibi ana gündem koronavirüs salgını. Tüm salgının seyri değerlendirilecek. Eğer ek tedbir alınması gerekiyorsa ek tedbirler alınacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna bir basın toplantısıyla hem tedbirlerin hem de 2020-2021 yılına yönelik mesajların verilmesini bekliyoruz.