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18.03.2020 - 14:16 |

Son dakika... Corona virüs toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek olan Corona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Önümüzdeki birkaç haftalık süreci iyi yönetirsek umduğumuzdan güzel bir tablo bizi bekliyor" diye konuştu.

Son dakika... Corona virüs toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili tedbirleri peyder pey hayata geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz.İpin ucunu asla bırakamayız. Sanayinin çarklarının dönmesini sağlamak elbette kolay değildir. İnşallah bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Bugün burada bir taraftan sabır, bir taraftan dua ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum. 

Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır.

Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir.

Önümüzdeki birkaç haftalık süreci iyi yönetirsek umduğumuzdan güzel bir tablo bizi bekliyor.

TOPLANTI BAŞLADI

Corona virüsle mücadele kapsamında düzenlenen Corona virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla Çankaya Köşkü'nde saat 14.20 başlayan toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının ardından koronavirüsle mücadele çerçevesinde atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

Vicdansızlar birebir aynısını yaptı!İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte dezenfektan üretimi yapılan bir depoya emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda corana virüs fırsatçısı bir kişi gözaltına alınırken binlerce şişe dezenfektan ele geçirildi.
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