Son dakika... Kritik görüşme bu akşam! Gözler o saat çevrildi... 'Tavrımızı belirleyecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(İdlib çağrısı)

Zaten konuya sizler de vakıfsınız sayın Merkel, sayın Macron sayın Putin ile yaptıkları görüşmeden bu konuları ele almak suretiyle İdlib’de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendilerine yaptılar. Bu davet karşısında beklenen bir cevap vardır diyemem. İstanbul’daki teklifle ilgili de Putin arzu edilen cevabı onlara vermedi.

Bu akşam saat 18 gibi Putin ile telefonda görüşeceğim. Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek.

Bizim 2 şehidimiz ve orada malum bazı araç gereçlerin imhası söz konusuydu ama bunun kat kat fazlası 150 rejim unsuru imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 obüs topu ve 2 doçkalı pikap imha edildi. Ve şu anda oradaki mücadele yine kararlı şekilde devam ediyor.

Rejim zulmü durdurmadıkça oradan çekilmemiz söz konusu değil.

(İdlib'deki göç dalgası)

Briket barakalarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

(Libya'da kalıcı ateşkes arayışı)

Hafter bizim için bir muhatap değil. Hafter orada maaşlı bir lejyoner. Meşru birisi değil illegal gayrimeşru. Uluslararası camianın kabul ettiği lider Sayın Sarrac’tır. Bugün Merkel ve Macron’a da bunları söyledim. Şu anda Rusların Wagner’i orada. Bunları neden konuşmuyorlar. Elimizde video tespitleriyle bunların hepsi var. Bir diğeri Sudanlılar. Çadlılar. Bunların hepsini topladığınızda 10 bine aşkın terörist var. Önce bunların çözüme kavuşturulması lazım. Biz nasıl Suriye halkının daveti üzere oradaysak Libya’da da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık ve o şekilde Libya’ya gittik. Aramızdaki fark bu.

(Patriot konusu)

Bizim S-400 konusu gündemdeyken ben o zaman Sayın Trump’a Rusya’dan nasıl S-400 aldıysak sizden de Patriot alalım demiştim. Ama onlar bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler.

(Koronavirüs)

Çok değişik şey diyenler var 13 diyenler var 4 diyenler var. Biz her an tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz