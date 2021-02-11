11.02.2021 - 13:55 | | milliyet.com.tr
Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Gelen son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ' İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum' dedi.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum.