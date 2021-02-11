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11.02.2021 - 13:55 | | milliyet.com.tr

Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Gelen son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ' İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum' dedi.

Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum.

Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

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