10.02.2021 - 11:53 |
Son dakika... Devlet Bahçeli'den Türkçe astronot isim önerisi: Cacabey
Gelen son dakika haberine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli'den Türkiye'nin uzaya göndereceği astronot için Türkçe isim önerisi geldi. İşte Bahçeli'nin uzaya gönderilecek astronot için Türkçe isim önerisi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam uzaya gidecek Türk astronota isim bulunması çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın çağrısına ilk öneri MHP lideri Bahçeli'den geldi.
Bahçeli, hem tarihi bir kimlik hem de Türkçe bir isim olmasına dikkat çekerek 'Cacabey' ismini önerdi. Bahçeli, Kırşehir'de bir medrese inşa ettiği ve gök bilimiyle ilgilendiği için Cacabey'i önerdiğini belirtti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'NDAN İSİM ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi. Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.
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