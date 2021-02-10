MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Devlet Bahçeli'den Türkçe astronot isim önerisi: Cacabey
ABONE OL
10.02.2021 - 11:53 |

Son dakika... Devlet Bahçeli'den Türkçe astronot isim önerisi: Cacabey

Gelen son dakika haberine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli'den Türkiye'nin uzaya göndereceği astronot için Türkçe isim önerisi geldi. İşte Bahçeli'nin uzaya gönderilecek astronot için Türkçe isim önerisi...

Son dakika... Devlet Bahçeli'den Türkçe astronot isim önerisi: Cacabey

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam uzaya gidecek Türk astronota isim bulunması çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın çağrısına ilk öneri MHP lideri Bahçeli'den geldi.

Bahçeli, hem tarihi bir kimlik hem de Türkçe bir isim olmasına dikkat çekerek 'Cacabey' ismini önerdi. Bahçeli, Kırşehir'de bir medrese inşa ettiği ve gök bilimiyle ilgilendiği için Cacabey'i önerdiğini belirtti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı 'Milli Uzay Programı' heyecanla karşılandı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Milli Uzay Programı nedir, ne anlama geliyor? TUA (Türkiye Uzay Ajansı) ne zaman kuruldu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'NDAN İSİM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi. Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Türkiye'den 'uzay' hamlesi! Bakan Varank'tan ayrıntıları açıkladı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Selçuk Bayraktar'dan 'Milli Uzay Programı' açıklaması: Son noktayı yakalayabileceğimize inanıyorum
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cacabey kimdir? Caca Bey doğum ve ölüm tarihi nedir? Tarihteki önemi...
CHP'de 2 istifa daha! Peki şimdi ne yapacaklar?CHP'li 2 eski vekil Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın partilerinden istifa etti. Gelen son dakika haberine göre; Mevlüt Dudu, CNN TÜRK'te çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstifanın perde arkasında neler var? İstifa eden Dudu ve Akalın bundan sonra ne yapacak? Detayları CNN Türk muhabiri Mustafa Berber anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da feci kaza! kamyon şoförü can verdi

Antalya'da feci kaza! kamyon şoförü can verdi

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı verecek! Bu iki ilden başlayacak

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı verecek! Bu iki ilden başlayacak

Sıradaki Haber