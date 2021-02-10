MHP lideri BahÃ§eli, partisinin 'MYK-MDK Ortak ToplantÄ±sÄ±' sonrasÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada bulundu. BahÃ§eli, MHP 12'nci OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ±'nÄ±n 18 Mart 2018 tarihinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda delegelerin oylarÄ±yla Merkez YÃ¶netim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu'nda gÃ¶rev alacaklarÄ±n belirlendiÄŸini anÄ±msattÄ±. BahÃ§eli, "O tarihten bugÃ¼ne kadar gerek MYK Ã¼yelerimiz gerekse de MDK Ã¼yelerimiz Ã¼stlendikleri tarihi sorumluluklarÄ± Ã¶zveriyle ve fedakÃ¢rlÄ±k bilinciyle yerine getirmiÅŸlerdir. Partimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan, TÃ¼rkiye'nin son Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k zorlu dÃ¶nemi 12'nci OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ±'mÄ±zÄ±n iradesiyle tezahÃ¼r eden muhterem kadrolarÄ±n inanÃ§lÄ± mÃ¼cadelesi sayesinde gÃ¶ÄŸÃ¼slenmiÅŸtir. Nitekim oyunlar gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, tuzaklar bozulmuÅŸ, komplolar daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ, kara kampanyalar berhava edilmiÅŸtir" dedi.

'TÃœRK GENÃ‡LÄ°ÄžÄ° BU TUZAÄžA DÃœÅžMEYECEKTÄ°R'

BahÃ§eli, Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n yeni siyaset ruhuyla uyumlu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin dokusuna ve doÄŸasÄ±na uygun yapÄ±sÄ±yla toplumsal huzurun ve siyasal istikrarÄ±n gÃ¼vencesi haline geldiÄŸini belirterek, "ArtÄ±k uzayÄ± hedeflemiÅŸ, 2023'de Ay'a ayak basmak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vamÄ±ÅŸ, ufuk Ã¶tesini kavramÄ±ÅŸ; Ã§evik, atÄ±lgan, iddialÄ±, diri ve Ã¶n alan bir Ã¼lke tablosu hamd olsun vaziyet almÄ±ÅŸ, vuku bulmuÅŸtur. CHP'nin yalan siyaseti, HDP'nin yÄ±kÄ±m siyaseti, Ä°P'in yitik siyaseti Cumhur Ä°ttifakÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§uvallamÄ±ÅŸtÄ±r. Ãœniversite genÃ§liÄŸini istismar eden, sokaklardan gÃ¼Ã§ devÅŸirmek iÃ§in harekete geÃ§en, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle emel ve eylem birlikteliÄŸi yapan mezkur partilerin demokrasi ve milli irade husumeti tehlikeli dÃ¼zeylere ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Zilletin ÅŸaftÄ± kayarken TÃ¼rkiye'yi de krize kaydÄ±rmayÄ± hedeflemesi ne millet sevgisiyle ne de meÅŸru ve demokratik siyasi mÃ¼cadeleyle baÄŸdaÅŸmayan ilkellikler olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Ãœniversite kapÄ±larÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± marjinal sol Ã¶rgÃ¼tlerle aynÄ± kÃ¼meye giren, aynÄ± zehirli Ã¼slubu benimseyen partilerin gayri milli muhalefet stratejileri TÃ¼rkiye'nin tarihi ve egemenlik haklarÄ±na kast etmek Ã¼zerine planlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°nanÄ±yorum ki, TÃ¼rk genÃ§liÄŸi bu tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸmeyecektir. PKK ve FETÃ–'nÃ¼n yanÄ±nda, DHKP-C, MLKP, TKP-ML, LGBT ve Soros uÅŸaklarÄ±yla fiili ittifak kuranlarÄ±n istiklalimize cephe aldÄ±klarÄ±, istikbalimize nifak saÃ§tÄ±klarÄ± ayan beyan ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Aziz milletimizin hakkÄ±nÄ± hukukunu Ã§iÄŸneyenlerin, iÃ§ barÄ±ÅŸ ve huzur ortamÄ±nÄ± sakatlamak iÃ§in bozgunculuk yapmalarÄ±, hak ihlallerinden ÅŸikayetÃ§i olmalarÄ± derin ve dipsiz bir Ã§eliÅŸkidir" diye konuÅŸtu.

'ANAYASA MAHKEMESÄ°'NÄ°N KARARLARI BAÄžLAYICIDIR'

BahÃ§eli, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n herkes iÃ§in baÄŸlayÄ±cÄ± olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "FETÃ–'nÃ¼n 7 Åžubat 2012 tarihinde Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ± hedef alan hain operasyonundan dokuz yÄ±l sonra MÄ°T TIR'larÄ± davasÄ±nda yargÄ±lanan bir CHP milletvekilinin yeniden yargÄ±lanma talebinin kabul edilerek infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± kuÅŸkulu ve kaygÄ± verici bir geliÅŸmedir. Bu kapsamda Ä°stanbul 14'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin kararÄ±na dayanak ise Anayasa Mahkemesi'nin Ã¼st Ã¼ste iki defa aldÄ±ÄŸÄ± hak ihlali kararÄ±dÄ±r. Anayasa Mahkemesi'nin, milletin hakkÄ± ihlal edilip yok sayÄ±lÄ±rken, iÅŸlediÄŸi suÃ§u tevsik ve teyit edilmiÅŸ kiÅŸilerle ilgili tartÄ±ÅŸmalÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± evrensel hukuk normlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan izahÄ± yapÄ±lamayacak bir Ã§arpÄ±klÄ±ktÄ±r. Bu mahkeme, Anayasa'nÄ±n Ã¶zel madde olmasÄ± sebebiyle Ã¶ncelikle uygulanmasÄ± ÅŸart olan geÃ§ici 20'nci maddesini yok sayarak yine aynÄ± Anayasa'nÄ±n 138'inci maddesini Ã§iÄŸnemiÅŸtir. YanlÄ±ÅŸ ve mahsurlu olsa da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarÄ± baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararÄ± sÃ¶z konusu CHP'liye otomatik olarak milletvekilliÄŸi sÄ±fatÄ± da kazandÄ±rmayacaktÄ±r. GeÃ§miÅŸin adeta rÃ¶vanÅŸÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± gÃ¶zlerden ve dikkatlerden kaÃ§mamaktadÄ±r. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim ki, Anayasa Mahkemesi milletimizin ve demokrasimizin haklarÄ±nÄ± muhafaza veya mÃ¼dafaa edecek dÃ¼zeyde tekrar yapÄ±landÄ±rÄ±lmalÄ±, yeni anayasa sÃ¼recinde yÃ¼ksek mahkemenin mevcut durumu mutlaka ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarÄ± bizatihi Anayasa'ya aykÄ±rÄ± olamayacak, TBMM'nin tarihi ve yÃ¼ksek iradesine de pranga vuramayacaktÄ±r. Bu aÅŸamada yapÄ±lmasÄ± gereken bize gÃ¶re ÅŸudur, ilgili CHP'li milletvekilinin fezlekesi TBMM Karma Komisyonu'na acilen getirilip dÃ¶nem sonuna bÄ±rakÄ±lmadan gÃ¼ndeme alÄ±nmalÄ±, ardÄ±ndan da Genel Kurul'a indirilerek dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili oylama yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. MilliyetÃ§i Hareket Partisi bu oylamada yeniden yargÄ±lama yolunun aÃ§Ä±labilmesi iÃ§in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde oyunu kullanacaktÄ±r. HiÃ§ kimse konusu suÃ§ teÅŸkil eden fiillerini demokrasi ve hak ihlalleri gerekÃ§esiyle Ã¶rtbas edemeyecektir. TÃ¼rkiye bir hukuk devletidir. Hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ herkes iÃ§in baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r."

'13'ÃœNCÃœ OLAÄžAN BÃœYÃœK KURULTAYIMIZ 18 MART'TA'

BahÃ§eli, partilerinin Ã¶nÃ¼ndeki en Ã¶nemli siyasi olaylardan birisinin de 13'Ã¼ncÃ¼ OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± olduÄŸunu belirterek, "Daha Ã¶nce aÃ§Ä±klanan kurultay tarihimizin 14 Mart 2021 Pazar gÃ¼nÃ¼ olduÄŸu hatÄ±rlardadÄ±r. Ancak salgÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve hafta sonlarÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± nedeniyle 13'Ã¼ncÃ¼ OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ±mÄ±zÄ±n 18 Mart 2021 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ maske, mesafe ve temizlik ÅŸartlarÄ±na titizlikle riayet eden dava arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lmasÄ± bugÃ¼nkÃ¼ Merkez YÃ¶netim Kurulumuzda kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°l ve ilÃ§e kongre sÃ¼reÃ§lerinde yaÅŸanan gÃ¼zelliklerin, saÄŸduyunun, ÅŸuurun ve heyecan dalgasÄ±nÄ±n temerkÃ¼z ederek BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ±mÄ±z'a yansÄ±masÄ± amacÄ±mÄ±z ve arzumuzdur. Ä°stiklal iÃ§in birlik, istikbal iÃ§in dirlik, kazanan TÃ¼rkiye olacaktÄ±r. ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k zaman diliminde Merkez YÃ¶netim Kurulu'nda ve Merkez Disiplin Kurulu'nda gÃ¶rev alan deÄŸerli dava arkadaÅŸlarÄ±ma yÃ¼rekten teÅŸekkÃ¼r ediyorum. TaÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z niyet, sahip olduÄŸumuz haslet, tavizi imkansÄ±z TÃ¼rk ve TÃ¼rkiye sevdamÄ±z, millete mensubiyet onurumuz dava ahlakÄ±mÄ±zÄ±n refakatiyle inanÄ±yorum ki, kutlu bir geleceÄŸin kapÄ±sÄ±nÄ± ardÄ±na kadar aralayacaktÄ±r. Sefer bizden zafer Allah'tandÄ±r. Gayret bizden takdir bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk milletindedir" ifadesini kullandÄ±.