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27.05.2020 - 19:16 |

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan Demokrasi Adası açılışında önemli açıklamalar: 27 Mayıs'ta demokrasiye suikast düzenlendi

Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Şentop, Demokrasi Adası açılışında konuştu. Şentop, "Bugün bir araya gelerek yeni haliyle ziyaret ettiğimiz bu ada, 60 yıl önce işlenen siyasi ve hukuki cinayetin olay mahallidir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları...

Yassıada'nın bu yeni yüzü sıradan bir imar ve peyzaj çalışması değil, tarihi bir yüzleşme ve yepyeni bir başlangıçtır.

Amacımız kuru kuru bir yas töreni değildir. Bizi bugün burada bir araya getiren bir yüzleşmedir. Bu travmayı ortadan kaldıracak bir girişimdir.

27 Mayıs'ta demokrasiye suikast düzenlendi.

Bugün bir araya gelerek yeni haliyle ziyaret ettiğimiz bu ada, 60 yıl önce işlenen siyasi ve hukuki cinayetin olay mahallidir.

Şehit Teğmen'in ailesine acı haber verildiSuriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Elazığlı Teğmen Canbert Tatar'ın Tunceli'de dede evinde bulunan ailesine acı haber verildi.
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