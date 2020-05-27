Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan Demokrasi Adası açılışında önemli açıklamalar: 27 Mayıs'ta demokrasiye suikast düzenlendi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları...



Yassıada'nın bu yeni yüzü sıradan bir imar ve peyzaj çalışması değil, tarihi bir yüzleşme ve yepyeni bir başlangıçtır.



Amacımız kuru kuru bir yas töreni değildir. Bizi bugün burada bir araya getiren bir yüzleşmedir. Bu travmayı ortadan kaldıracak bir girişimdir.



27 Mayıs'ta demokrasiye suikast düzenlendi.

Bugün bir araya gelerek yeni haliyle ziyaret ettiğimiz bu ada, 60 yıl önce işlenen siyasi ve hukuki cinayetin olay mahallidir.